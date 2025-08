Blokaderi su se sinoć okupili u Zemunu, blokirali Avijatičarski trg, a potom se uputuli do prostorija mesnog odbora SNS gde se potom dogodilo i nasilje.

"Sinoć oko 19 časova došlo je do neprijavljenog javnog okupljanja u Zemunu, ul Avijatičarski trg, a zatim i do šetnje do prostorija mesnog odbora Srpske napredne stranke u ulici Džona Kenedija.