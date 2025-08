- To je čovek koji ima uredan život, ne konzumira alkohol, duvan, disciplinovano se hrani i verujem da je to pomoglo da lakše prebrodri udar.

- Sam ja to nikom ne želim, ali toliko mržnje da želite prema nekome, obično zna da bude i kontraefekat. A pošto ja nemam problema da to kažem, ja verujem u onaj krajnji, konačni sud. To je Božiji sud. Ja sam siguran da za ovakve izjave negde morate da odgovarate. Ne govorimo o zemaljskim sudovima. Ne govorimo o državnim sudovima. Ovo je pitanje ljudskosti, pitanje vaspitanja, ovo nije pitanje politike, ovo nije pitanje ideologije, ovo nije pitanje da li vi navijate za jedne ili druge, da li ste za ovakvu ili onakvu politiku. Ovo je čista mržnja, nepatvorena mržnja, izbezumljenost. Ovo je rulja koja želi krv, koja želi nečiju smrt. Neki oni kažu mi, mi želimo smrt, ne krivamo, mi se radujemo, oni priželjkuju. Ja se nadam da niko neće doživeti to što oni priželjkuju, niko da ne doživi takve sudbine, a da građani imaju u pameti ili u glavi šta su radili, šta su pričali, šta su govorili, objavljivali, kad god da budu izlazili na biralište, kako bi nam država...