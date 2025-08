- CVM, ili na srpskom „Mehanizam saradnje i provere“ jeste mehanizam konstruisan specijalno za Rumuniju i Bugarsku prilikom njihovog ulaska u EU. Ali ono što ga je činilo opasnim za ove zemlje jeste to da je ovaj sistem vršio faktičku koordinaciju rumunskim pravosuđem. Pod maskom reformi ali posebno borbe protiv korupcije, koja je bila najaktuelnija tema nekoliko meseci pre uvođenja ovog sistema i koja je putem propagandnih glasila napravila plodno tle, da i narod prihvati ideju da će Brisel preko CVM imati formalizovano dugoročno pravo na direktan nadzor nad institucijama njihove države. Na ovaj način napravljen je presedan po kom jedna članica EU može zvanično biti priznata i kao ravnopravna i istovremeno tretirana kao objekat kontrole. Takav paradoks naravno nije bio moguć sa zemljama osnivačima, međutim Rumunija, Bugarska i zemlje zapadnog Balkana koje su uslovljene finansijskim fondovima, postaju poluprotektorati EU sa veoma ograničenim mogućnostima povodom donošenja samostalnih odluka, bilo de je reč o unutrašnjoj ili spoljnjoj politici, pravosuđu - pojašnjava na primeru susednih zemalja, koje su prošle kroz ovaj proces.

- Prvi je bio sistemsko procesuiranje političara koji nisu naklonjeni Evropskoj uniji, pri čemu je broj optužnica bio važniji od kvaliteta dokaza. Drugi je bio direktna saradnja sa rumunskom obaveštajnom službom, što je dovelo do narušavanja podele vlasti i i potpuno urušavanje pravosudnih institucija iznutra. Treći je bila podrška koju je dobijala iz Brisela, ona koja ju je štitila od bilo kakve unutrašnje odgovornosti - navodi i objašnjava da kada su pojedini rumunski zvaničnici, poraženi stanjem u kom se nalazi rumunsko pravosuđe, pokušali da ograniče ili preispitaju ovlašćenja Laure Koveši, izbio je institucionalni skandal, koji je prešao i granice Rumunije:

- Godine 2018. ministarstvo pravde pokrenulo je postupak za njenu smenu, pozivajući se na prekoračenje nadležnosti, svojevoljno tumačenje zakona, mešanje u nezavisnost drugih tužilaštava i sistemsku selektivnost. Ustavni sud Rumunije potvrdio je odluku o razrešenju, ali je ta odluka biva praktično suspendovana, i to ne pravno, već politički. Naime, Evropska unija, kroz javne izjave svojih komesara, direktno je osporila legitimnost tog procesa, proglašavajući ga napadom na vladavinu prava i maltene državnim udarom - opisuje navodeći da su se potom institucionalni mehanizmi, uključujući pre svega pojedini mediji, mobilisani da zaštite Koveši.

- Vrhovni savet tužilaca, koji je bio sazvan od kadrova koje je Koveši pozicionirala, kao deo svog etalona od poverenja, obio je da potpiše odluku, međutim kada je ustavni sud Rumunije naložio predsedniku da smenu formalno potpiše, Evropska unija je brzo promenila taktiku. Umesto da dozvoli da ta smena bude predstavljena kao gubitak uticaja njihovog čoveka od poverenja, Brisel je ubrzano promovisao Koveši na funkciju prvog evropskog javnog tužioca. Ta pozicija je u to vreme tek bila u fazi uspostavljanja, neki navode i da je izmišljena upravo za Koveši. Tako je njena smena postala unapređenje , i poruka da je lojalnost briselskoj administraciji važnija od legitimiteta u sopstvenoj državi - zaključuje sagovornik Kurira.

- Sudije i tužioci, čak i oni koji nisu bili direktno povezani s njom, znali su da je svaka odluka koja ide protiv interesa strukture čije interese ona zastupa rizična za njihove pozicije. Tako je stvoreno okruženje u kojem se presude više ne donose po zakonu, već po očekivanoj reakciji „evropskih partnera“ - tvrdi do kakvog je potresa dovelo postavljanje Korveši.

- Izbori su bili poništeni zbog niza „nepravilnosti“. Nepravilnosti, bar ne onih koje je naveo Brisel nije moglo biti, budući da je kontrola izbora, biračkog spiska, biračkih mesta do te mere kontrolisana i podešena da samo čudom može pobediti kandidat koji se ne uklapa u njihove okvire. I potpuno neočekivano - čudo se desilo - narod je izabrao suverenitet i kandidata desnice Đorđa Simiona. Ustavni sud je na zahtev Brisela izbore poništio. U drugom krugu, kada je sve bilo spremno i čuda predupređena, „pobedio“ je kandidat Evropske unije Nikušor Dan, rezultatom oko 53,6% prema 46,4%. Isti Ustavni sud Rumunije, takođe po volji Brisela odbio je žalbu Simiona i pokazao kako izgleda legalizovati očiglednu neustavnu praksu, ali i kako izgleda država gde volja građana nema nikakvu težinu - navodi u opširnoj analizi dešavanja u Rumuniji, tvrdeći da je ovim događajima Rumunija i formalno potvrdila ono što se godinama znalo u tišini, da je pravosuđe izgubljeno kao nacionalna institucija.

- Takav mehanizam bi formalno imao cilj da obezbedi „primenu preporuka Evropske komisije“, ali bi u suštini značio samo jedno, pravosudni sistem Srbije više ne bi odgovarao srpskom društvu, već stranama koje definišu šta je prihvatljivo u Briselu, Berlinu i Parizu. Jedan od njegovih najglasnijih zagovornika je Zagorka Dolovac, a u poslednje vreme i šef tužilaštva za organizovani kriminal, Mladen Nenadić. Jače uporište u Briselu Dolovac je potražila nakon promene američke administracije i činjenice da je uticaj koji je dobijala od liberalnih krugova SAD otišao zajedno sa američkim ambasadorom Kristoferom Hilom. Ukoliko bi takav oblik nadzora bio uspostavljen, ona i njen krug ljudi dobili bi produženi i jači politički uticaj i maltene nesmenjive pozicije - navodi ponaljajući da je interesantno da danas situacija u Srbiji jeste vrlo slična Rumuniji, podsećajući da je tema korupcije broj jedan, toliko aktuelna da su protesti zbog navodne korupcije Srbiju doveli skoro do građanskog rata.

- Istovremeno, po nalogu Dolovac, njen krug tužilaca kojima rukovodi Mladen Nenadić, pokreće niz političkih procesa sa namerom da što više kompromituju vladajući režim. Pojedini mediji prate narativ tužilaštva i u javnosti kreiraju sliku koja je paralelna stvarnost. Stvarni krivci se izostavljaju, a svako pitanje upereno ka njima tretira se kao pritisak na tužilaštvo. Nevladin sektor i opozicija dodatno "pumpaju" situaciju izmišljajući afere i od tužioca Nenadića - stvaraju zvezdu tužilačke scene koji "vodi nekoliko velikih slučajeva a sada se usudio da hapsi i ljude režima". Bez obzira što u realnosti ti "veliki slučajevi" već godinama nemaju epilog i što ova muška Koveši nije u stanju ni valjanu optužnicu da sastavi, a posebno nije važno to što su optuženi nevini, dok krivci nazdravljaju sa istim tim tužiocem - osvrnuo se i na aktuelnu situaciju i postupak koji je Nenad pokrenuo kako bi uhapsio bivše ministre.

On izražava bojazan i da će, ako Srbija poklekne pod pritiscima koji su sve jači, i prihvati takav sistem, posledice biti duboke i dugoročne.

- Pravosuđe više neće biti u funkciji zakona, već politike. Evropski partneri će odlučivati ne samo o tome ko vodi institucije, već i o tome šta sme biti predmet istrage, šta je društveno prihvatljivo, i ne samo to, odlučivaće i u ime građana ko će dobiti izbore. Na primeru Rumunije videli smo kako to izgleda, tužilaštva koja služe političkom obračunu, sudovi koji se boje presuđivanja protiv spoljnopodržanih aktera, izbori koji se poništavaju kada rezultat ne odgovara očekivanjima Brisela. Na kraju tog procesa nema demokratije i pravde, postoji samo formalni sistem u kome vlast postaje puka fasada - navodi on.