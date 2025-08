- Darko je dobro i to je bilo od noćas. Darko je dobro, kad kažem dobro, uslovno dobro. Pomera i desnu ruku i nogu, mnogo je bolje. Došlo je do cepanje vratne karodite, nisam ekspert, i ona je napravila hematom na mozgu. Srećom pa se to dogodilo u studiju koji je nedaleko od bolnice. Na vezi sam sa njegovom porodicom, moraće 15 dana da se vodi računa o tome da zaceli arterija - rekao je Vučić.

- To meni da se desi, ne bi ih to zadovoljio, voleli bi da umrem u strašnijim mukama. Kada je Đinđić poginuo, neki su se radovali, a neki koji su to govorili za mene, iako postoji snimak razgovora sa Šešeljem da se tome nisam radovao... Ludaci su slavili kad je umro Milošević. Ali vidi se da se to nije promenilo. Tu ima nešto gore od toga da neko nije dobar čovek. Problem je što ti ljudi nemaju elementarno vaspitanje. Ne morate da žalite svakoga, ali je red da ćutite i izjavite saučešće kad neko umre i da mu poželite brz oporavak ako je neko bolestan - izjavio je.