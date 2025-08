- Darko je dobro, kad kažem dobro, uslovno dobro. Pomera i desnu ruku i nogu, to su velike promene, mnogo je bolje. Dobro je da je on mogao da kaže od kada se osećao loše i kako je do toga došlo. Na skeneru se videlo da je došlo do cepanja vratne arterije i onda je ona pravila hematom u mozgu dok se nije zgrušao i napravio moždani udar. Srećom pa se to dogodilo u studiju koji je nedaleko od bolnice. Na vezi sam sa njegovom porodicom, moraće 15 dana da se vodi računa o tome da zaceli arterija - rekao je Vučić.