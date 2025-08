- Da dovedete 300.000 ljudi koji slavi ustaštvo, godinama treba da se to rađa. I decu su uključili u to. U Evropi nije postojao. Za to su potrebne godine pripreme javnog mnjenja, godine obučavanja ljudi da to prihvate, godine vaspitavanja dece, da to tako bude. Videli ste čak ovaj tužni snimak gde vidite dečicu od 7-8 godina koja viču "Za dom spremni" i uz drvene puške pevaju bojnača Marka Perkovića Tompsona. Dakle, naravno da ćute. Naravno da ćute, zato što uvek mora da postoji ta vrsta Hrvatske kao njihove sile, ispružene pesnice prema Srbiji i još nekim malim u okruženju, u regionu koji uvek moraju da zaustavljaju razvoj Srbije i zajedno moraju da budu snažniji od Srbije, jer Srbija, ukoliko kao neposlušna zemlja i kao ponosan narod pokuša na bilo koji način da podigne glavu ili štrči ili ekonomski brže napreduje od onoga što je očekivano, mora da bude sputana - istakao je.