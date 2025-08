- Postoji apetit da se produbi ekonomska saradnja, tehnologija, naule zatim u oblasti kulture, obrazovanja... Treba da iskoristimo ovu priliku, administraciji na čelu sa Trampom trebaju novi saveznici, a Srbija bi moga to da bude, tržili smo podršku za pitanja koja su nama važnja, tražili smo razumevanje za presudu Dodiku jer to nametanje odluka samo doliva ulje na vatru - rekao je Đurić.

„Kada to postignemo taj strateški dijalog, on će nas staviti u potpuno drugačiju fijoku kada je reč o načinu na koji nas doživljava američki sistem. U drugačiju grupu zemalja po pristupu kada je reč o ekonomiji, bezbednosti i politici. Naravno da li će to da reši sve probleme i izazove, naravno da ne, ni blizu. Ali to je ozbiljan korak napred“, naglasio je on.