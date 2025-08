- Svuda su postavili svoje koji čekaju taj trenutak, koji čekaju momenat kada će da se aktiviraju da deluju protiv države. Sada je taj trenutak. Sada su dobili mig da to rade. Niko nije slep da to ne vidi. Ja hoću ljudima da kažem: Ja znam da je narod ljut na vlast. Ja živim sa ovim narodom i delim sa njim i dobro i zlo. Ljudi neki put misle da možemo više pa su ljuti što neki radovi nisu na vreme završeni, pa nešto što je i urađeno dobro pa su čuli iz ovih medijskih trovačnica da nije to baš tako dobro kao što mi tvrdimo. Znate, hiljadu je stvari, na neki način već je i neko vreme prošlo pa ljudi prosto i u prirodi je ljudskoj da poželiš neku promenu. Ali ljudi, postoje promene, ali postoje promene i na gore. Ovo što se nudi je promena na gore - navela je ministarka.