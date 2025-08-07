Slušaj vest

Čen Jisin je istakao da je čelično prijateljstvo između NR Kine i Srbije izdržalo test promenljivih međunarodnih okolnosti, da su strateške komunikacije između lidera dve zemlje veoma bliske, te da je izgradnja zajednice zajedničke budućnosti NR Kine i Srbije u novoj eri uspešno započela.

Naglasio je da je Aleksandar Vulin dugogodišnji prijatelj NR Kine, koji se predano zalagao za razvoj i jačanje čeličnog prijateljstva između dve zemlje, te da je tokom svog mandata na čelu BIA značajno doprineo saradnji u oblasti bezbednosti.

Izrazio je nadu da će Vulin nastaviti da doprinosi zajedničkom razvoju, obostrano korisnoj saradnji i uzajamnim uspesima dve zemlje.

Aleksandar Vulin je istakao da je NR Kina iskren prijatelj Srbije, zahvalio se kineskoj strani na poverenju i podršci i ocenio da je, pod snažnim vođstvom predsednika Si Đinpinga, Kina postigla zapanjujuće uspehe. Naglasio je da će nastaviti da doprinosi daljem produbljivanju i unapređenju sveobuhvatnog strateškog partnerstva između Srbije i NR Kine, kao i izgradnji zajednice zajedničke budućnosti u novoj eri.

