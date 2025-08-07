Slušaj vest

- Budite spremni i da u Srbiji doživite vrhunac bezobrazluka kakav sada Dodik demonstrira. Lik je bukvalno u fazonu: "ma kakva presuda bre ja sam najjači boli me uvo za institucije moje zemlje". Tako će biti i ovde, a ovim hapšenjima se to nazire - napisali su blokaderi u objavi koju su posle brzo obrisali.

Objava koja je potom obrisana

Oni su zatim okačili identičan tekst, samo Milorada Dodika nisu nazvali "likom", a potom su pravdali i postojanje visokog predstavnika za BiH.

Druga objava koja je nestala sa X-a

- Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu međunarodni je predstavnik Organizacije Ujedinjenih nacija koji nadgleda i koordinira sprovođenje civilnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma. Niko vam nije kriv što verujete Dodiku - pisalo je u novoj objavi blokadera sa Pravnog fakulteta u Nišu, koja je takođe volšebno tokom noći nestala sa društvene mreže X.

Ujutru je korisnike ove mreže dočekalo nemušto opravdavanje i "pranje" od odgovornosti blokadera, ili kako su ih korisnici X-a nazvali - naših mladih nobelovaca.

- Možete slobodno da imate skrinove naših obrisanih objava, obrisane su jer su neumesne, admin je pogrešio i objave su obrisane, samo ono što i dalje možete da pročitate stav je nas kao studenata u blokadi Pravnog fakulteta, a skrinove imajte slobodno, niko ne može da vam zabrani.

Korisnici društvenih mreža su potom sa nevericom reagovali na ove "piši-briši" objave niških blokadera.

"Čije stavove iznosi admin na zvaničnom nalogu studenata, stavove studenata ili svoje lične stavove", "Nadam se da ste našamarali admina", "situacija u državi je veoma opasna da bi se tako aljkavo obavljao posao", "koliko godina imate braćo? 13", pitali su korisnici X-a.