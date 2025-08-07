"OVO NIJEDNA ZEMLJA U REGIONU NIJE IMALA" Miletić o susretu Đurića i Rubija: Amerika strateški dijalog vodi sa zemljama sa kojima želi najbolje odnose
"Strateški dijalog je osnova jer se obavlja sa onim državama sa kojima Amerika želi da značajno unapredi odnos"
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se sa šefom američke diplomatije, Markom Rubiom u Vašingtonu.
Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Miloš Garić, savetnik ministra informisanja.
- Bez SAD-a i njihovog uticaja na ovom prostoru ne može biti ni mira ni stabilnosti, ni perspektive. SAD je svojim uticajem od Drugog svetskog rata dominantna sila, diktiraju uslove svuda, naravno da će i na Balkanu - kaže Garić.
On navodi da moramo imati u vidu da su Srbi učestvovali u razvoju Sjedinjenih Američkih Država, te da su i neki Srbi sada heroji američkih ratova.
- Američko-srpske veze su tesne i ozbiljne, ne treba ih svoditi na devedesete godine i to što je u Beloj kući sedeo Bil Klinton koji je bio željan svoje slave. Amerika je tada dosta toga lošeg napravila širom sveta. Tada smo mi ušli u lošu priču sa SAD - kaže Garić.
Garić kaže da je Đurić dosta toga učinio dok je bio ambasador u Americi, pa veruje i da ima dobre kontakte.
- Imamo grupu kongresmena koji pokušavaju da objasne srpske interese, da predstavimo istinu, kažemo šta se zbiva na Kosovu i Metohiji, u BiH, da kažemo da smo mi jedan ponosan narod, kao što su i Amerikanci - kaže Garić.
Miletić navodi da je poseta protekla tiho, nenajavljeno, pa kaže da se to ne može videti nigde drugde u regionu:
- Strateški dijalog je osnova jer se obavlja sa onim državama sa kojima Amerika želi da značajno unapredi odnos. Gledate šta sve možete da uradite da unapredite odnose, a to ni jedna druga zemlja u regionu nije imala. Tramp je imao podršku u regionu od strane srpskog naroda - kaže Miletić.
On dodaje da je usklađivanje interesa i razgovor veoma bitno, pa kaže i da SAD još nije postavila svoje diplomatske misije za svoju novu administraciju.
- Jedan ovakav susret nije susret u kafani, prvo diplomatski predstavnici nižeg nivoa usklađuju razne aspekte i upoznaju predstavnike šta je suština razgovora. To je i više nego značajno - kaže Miletić.
