Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Miloš Garić, savetnik ministra informisanja.

- Bez SAD-a i njihovog uticaja na ovom prostoru ne može biti ni mira ni stabilnosti, ni perspektive. SAD je svojim uticajem od Drugog svetskog rata dominantna sila, diktiraju uslove svuda, naravno da će i na Balkanu - kaže Garić.

On navodi da moramo imati u vidu da su Srbi učestvovali u razvoju Sjedinjenih Američkih Država, te da su i neki Srbi sada heroji američkih ratova.

- Američko-srpske veze su tesne i ozbiljne, ne treba ih svoditi na devedesete godine i to što je u Beloj kući sedeo Bil Klinton koji je bio željan svoje slave. Amerika je tada dosta toga lošeg napravila širom sveta. Tada smo mi ušli u lošu priču sa SAD - kaže Garić.

Garić kaže da je Đurić dosta toga učinio dok je bio ambasador u Americi, pa veruje i da ima dobre kontakte.

- Imamo grupu kongresmena koji pokušavaju da objasne srpske interese, da predstavimo istinu, kažemo šta se zbiva na Kosovu i Metohiji, u BiH, da kažemo da smo mi jedan ponosan narod, kao što su i Amerikanci - kaže Garić.

Miletić navodi da je poseta protekla tiho, nenajavljeno, pa kaže da se to ne može videti nigde drugde u regionu:

- Strateški dijalog je osnova jer se obavlja sa onim državama sa kojima Amerika želi da značajno unapredi odnos. Gledate šta sve možete da uradite da unapredite odnose, a to ni jedna druga zemlja u regionu nije imala. Tramp je imao podršku u regionu od strane srpskog naroda - kaže Miletić.

On dodaje da je usklađivanje interesa i razgovor veoma bitno, pa kaže i da SAD još nije postavila svoje diplomatske misije za svoju novu administraciju.

- Jedan ovakav susret nije susret u kafani, prvo diplomatski predstavnici nižeg nivoa usklađuju razne aspekte i upoznaju predstavnike šta je suština razgovora. To je i više nego značajno - kaže Miletić.

