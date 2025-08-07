Slušaj vest

Ministar Darko Glišić je u utorak doživeo moždani udar tokom gostovanja na televiziji Pink.

U opisu fotografije, koja je objavljena na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije, pišu samo dve reči: "Darko nesalomivi".

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar oglasio se odmah nakon operacije, istog dana kada je ministar doživeo moždani udar. On je tada otkrio više detalja o stanju Darka Glišića.

- Operacija je završena, trajala je duže od očekivanog, ali ono što je najbitnije je ono što smo hteli da postignemo zahvatom je uspelo. Izuzetno komplikovana operacija, radilo je više timova, imao je i tromb i krvarenje, on je intubiran, na respiratoru i na odeljenju intenzivne nege, gde će se nastaviti borba za njegov život. Nama je bilo najbitnije da rešimo zapušenost krvnog suda, to je krvni sud koji je dovodio krv do mozga, centar za govor i bez toga bi šanse bile nikakve. Postoji drugi sud koji je bio i proširen i u njemu se nalazim trombna masa, koji je i krvario. To je bio naš osnovni zadatak, da se to reši. Predstoji period kada mora njegov organizam da se bori i izbori sa onim što je doživeo. Na vreme se javio i to je urađeno u prvih nekoliko sati - rekao je Lončar pre dva dana.

Foto: Zorana Jevtić

Ministar Lončar je tada rekao da je uzrok otklonjen, ali da tek ostaje da se vidi kako će reagovati organizam ministra Glišića, i dodao da ne želi da daje nikakve prognoze.

Simtomi koji ukazuju na moždani udar

Svake godine 28.000 ljudi u Srbiji dobije šlog, koji je još uvek vodeći uzrok smrtnosti i kod muškaraca i kod žena, a jedan od razloga visoke smrtnosti je nedovoljno znanje o simptomima moždanog udara i hitnosti reagovanja. Razlozi kašnjenja su mnogi, ali najčešći su neprepoznavanje simptoma, produžen transport, neodlučnost neurologa, otpor prema invazivnim procedurama i nedostupnost svih članova tima za endovaskularne procedure.

- Ukoliko vam se iznenada iskrivi lice, imate problem s govorom, trnu vam ruka ili noga, a vid vam je zamućen, odmah pozovite Hitnu pomoć ili otiđite do najbliže zdravstvene ustanove jer ovi simptomi ukazuju na moždani udar.

Simptomi upozorenja na moždani udar

Simptomi mogu da budu i:

utrnulost tela, naročito jedne strane

konfuzija, teškoće u razumevanju

vrtoglavica

loša koordinacija

problemi sa hodanjem

jak, iznenadan bol u glavi bez razloga

gubitak čula (miris, ukus)

ukočen vrat

promene ličnosti

napadi (grčevi)

gubitak pamćenja

nesvestica Darko Glišić se herojski držao

Voditeljka jutarnjeg programa na TV Pink, Dea Đurđević, oglasila se nakon što je Glišiću pozlilo usred emisije koju je ona vodila, i rekla je da ništa nije nagoveštavalo dramu.

Foto: screenshot pink tv

Glišić je, prema njenim rečima, bio dobro raspoložen i spreman za razgovor sve do trenutka kada mu je iznenada pozlilo.

- Videli ste tačno šta se desilo, ne znam ni šta bih mogla na ovu temu više da dodam. Posle je došla Hitna pomoć, odvezli su ga, nadam se iskreno da će sve da bude u redu. Darko se sve vreme herojski držao, isto je činio i nakon što je otišao iz studija. Bog je uvek uz hrabre i dobre ljude, tako da verujem iskreno da će da se izvuče i da će sve da bude dobro - rekla je voditeljka, pa je objasnila da se sve odjednom desilo: