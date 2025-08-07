Slušaj vest

Kaže da to nije udar na dvojicu ljudi ili dva predsednika ili par ljudi oko njih.

- Ovo je udar na državu. Nažalost jedan deo naših sunarodnika su deo toga, jer su zaneseni nekim svojim ličnim i lukrativnim interesima. Ili jer su zaluđeni da zaista čine nešto dobro, a ne čine ništa dobro svojoj državi. Nije pitanje da li navijate nekoga ili ne navijate, glasate ovako ili onako, to je demokratsko pravo, ali nije normalno da rušite svoje države, da bi se neko dočepao neke stolice - naveo je Miloš Vučević.

Istakao je da ta "stolica ni ne postoji kada srušite sopstvenu državu", jer je tada besmislena.

(Kurir.rs/RTRS)

