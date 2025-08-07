OVDE SU POSLEDNJI PUT VIDELI NEBO NAŠI SRBI, KRAJIŠNICI: Ministarka Đurđević položila venac i zapalila sveću na Petrovačkoj cesti (FOTO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je položila venac i upalila sveću na Petrovačkoj cesti.
Na tom mestu su hrvatski avioni raketirali kolonu izbeglica, Srba koji su bežali pred zločinačkom akcijom "Oluja", i ubili i ranili veliki broj ljudi.
- Petrovačka cesta. Ovde su poslednji put videli nebo, naši Srbi, Krajišnici. Prognanici u Oluji. Čekali su da stanu na parče slobodne zemlje, ali agresor nije imao milosti. Hrvatski avion granatama je zasuo kolonu izbeglih. Ubijena su deca. Ubijena je starica. Ubijena je trudnica - piše na Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.
Ona je istakla da to nije prvi put da srpska krv natapa ovu zemlju.
- I na ovom istom prostoru, tokom Drugog svetskog rata, nedaleko od ovde, stradali su Srbi – od ustaške ruke, ubijani kao deca, žene, starci. Čini se da se zatiranje srpskog naroda ovde pokušavalo kao metod, kao program, kao istorijska konstanta. Danas sam sa Milošem Vučevićem na ovom mestu položila venac i upalila sveću - da se nikad ne zaboravi.