Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je položila venac i upalila sveću na Petrovačkoj cesti.

Na tom mestu su hrvatski avioni raketirali kolonu izbeglica, Srba koji su bežali pred zločinačkom akcijom "Oluja", i ubili i ranili veliki broj ljudi.

- Petrovačka cesta. Ovde su poslednji put videli nebo, naši Srbi, Krajišnici. Prognanici u Oluji. Čekali su da stanu na parče slobodne zemlje, ali agresor nije imao milosti. Hrvatski avion granatama je zasuo kolonu izbeglih. Ubijena su deca. Ubijena je starica. Ubijena je trudnica - piše na Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ona je istakla da to nije prvi put da srpska krv natapa ovu zemlju.