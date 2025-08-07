Slušaj vest

Sela Srbije dugo pamte sve ono što je bilo od posebnog značaja ta njih. A nema ničeg bitnijeg od sretanja i susretanja, a posebno od poštenog viteškog nadmetanja u danas već gotovo zaboravljenim disciplinama. Snaga, spretnost i veština, takmičara bili su u prvom planu, od bacanja kamena s ramena do potezanja konopca na prošlonedeljnim Miholjskim susretima sela - rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, nakon što je taj duh ponovo oživeo minulog vikenda širom Srbije, na Miholjskim susretima sela.

Uz bogat kulturno-umetnički i gastronomski program, uz narodnu pesmu, ples i nadmetanja u kuvanju, upravo su pastirske, ili seoske igre donele posebnu energiju na manifestacijama minulog vikenda u selima Dimitrovgrada, Pirota, Gornjeg Milanovca, Gadžinog Hana, Kragujevca, Ljubovije, Boljevca i Aleksinca. Brojni učesnici odmeravali su snage bodreni od više hiljada zadovoljnih posetilaca.

Miholjski susreti sela, koji se održavaju petu godinu zaredom postali su svojevrsna turistička atrakcija, pa mnogi svoje godišnje odmore i putovanja planiraju u skladu sa kalendarom ovih događaja.

Foto: Vladimir Rajski

Tako je Vladimir Radojević iz Kragujevca, i ove godine pre odlaska na letovanje sa porodicom u Grčku, svratio u selo Smilovci kod Dimitrovgrada, na već „tradicionalno zagrevanje“ za odmor. I to se isplatilo: u disciplini bacanja kamena s ramena odneo je pobedu, bacivši kamen težak čak 12 kilograma gotovo 12 metara. Bez zaleta, kako nalaže tradicija.

"Ove igre imaju dubok smisao. To je nešto što se mora sačuvati od zaborava. Dolazim već nekoliko godina i osećam se kao domaćin“, rekao je Radojević, oduševljen organizacijom i atmosferom u Smilovcima, gde je bilo mesta i za dečju radost – mališani su se nadmetala u skakanju u džakovima, kao i u „laganijoj“ verziji bacanja kamena – od tri kilograma.

Foto: Vladimir Rajski

Uz smeh, zabavu i aplauze protekli su i susreti u pirotskom selu Pakleštica, kod Zavojskog jezera. Podno Stare planine, nadmetalo se 29 kotlića u pripremanju staroplaninskog gulaša, ali i u ribolovu. Sedmogodišnji dečak odneo je pobedu uhvativši najveću pastrmku. Posebnu pažnju privukla su i takmičenja u etno pevanju, kao i u pripremanju banice i starinskih kolača. Naravno, ni tu nije izostao „kamen iz sela“. Takozvani „valjavc“, težak oko 10 kilograma, odleteo je čak 12 metara, što je u starini značilo samo jedno – pobednik je najjači čovek u selu. Organizovano je i nadvlačenje konopca, disciplina koja, kako kažu meštani, nije samo stvar snage, već i tehnike – jer pobedu odnose oni koji „vuku kao jedan“.

Foto: Vladimir Rajski

U Ljuboviji, u selu Rujevac, snage su odmeravane u skoku u dalj i obaranju ruku, a posebnu simboliku nosi tradicionalni kamen od 9 kilograma i 380 grama koji se koristi isključivo na ovom događaju. Ove godine, pobednički hitac premašio je devet metara, što je u ovom kraju znak izuzetne fizičke spremnosti.

Foto: Igor Tešić

"Tradicionalni seoski višeboj, igrao se na vašarima, krsnim slavama, posle mobe i u vreme seoskih sabora, nekada su bile merilo časti, izdržljivosti i snage. U njima nije bilo nagrada – čast pobede i ponos sela bili su najveća vrednost. Pravila su jednostavna: snagom, veštinom ili spretnošću – pobeđuješ. U klisci se gađa mala meta drvenom palicom, u trci u džaku pada se, ali ustaje uz smeh, u nadvlačenju konopca nema individualaca – samo tim pobeđuje“, rekao nam je učesnik viteških igara u Gadžinom Hanu.

Foto: Miki Ilić

U Aleksincu je takođe bilo živo – pored turnira u fudbalu i večernjeg koncerta, organizovan je bogat program za decu, među kojima su posebno omiljene bile radionice starih zanata, kao i kreativna radionica u kojoj su najmlađi pravili ukrase od testa za kolače. U Kragujevcu su dominirale muzičke igre, limbo dens i muzičke stolice, ali ni ovde nusu izostale sportske igre - skok u dalj, bacanje kamena s ramena, trka spretnosti, pikado... I žitelji sela Gornjeg Milanovca priredili su program za sve generacije. Uz sportske aktivnosti, organizovani su i edukativni sadržaji, ali i prezentacije tradicionalnih veština.