Ambasada Velike Britanije u Srbiji saopštila je danas da je specijalna izaslanica navedene zemlje za Zapadni Balkan, Karen Pirs, razgovarala sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem o dijalogu Beograda i Prištine.

Kako se dodaje, Karen Pirs je tom prilikom izrazila zabrinutost zbog najnovijih tenzija između Beograda i Prištine i potrebu da se preostala pitanja reše putem dijaloga uz posredstvo Evropske unije.

Kako se navodi na društvenoj mreži Iks ambasade Velike Britanije u Srbiji, razgovor je obavljen u sredu, 6. avgusta.

- Lejdi Karen Pirs, specijalna izaslanica za Zapadni Balkan, razgovarala je juče sa predsednikom Vučićem o svojoj zabrinutosti zbog najnovijih tenzija između Srbije i Kosova i potrebi rešavanja preostalih pitanja putem dijaloga uz posredstvo EU - navodi se u objavi.

Dodaje se da su tema razgovora bila i dešavanja u BiH.

- Naglasila je da se Velika Britanija raduje što će dočekati predstavnike Srbije na sastancima Berlinskog procesa u oktobru - dodato je.