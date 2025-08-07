PREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA KAREN PIRS Glavna tema dijalog Beograda i Prištine, ali i dešavanja u BiH: Izrazila posebnu zabrinutost zbog ovoga (FOTO)
Razgovor je obavljen u sredu, 6. avgusta
Ambasada Velike Britanije u Srbiji saopštila je danas da je specijalna izaslanica navedene zemlje za Zapadni Balkan, Karen Pirs, razgovarala sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem o dijalogu Beograda i Prištine.
Kako se dodaje, Karen Pirs je tom prilikom izrazila zabrinutost zbog najnovijih tenzija između Beograda i Prištine i potrebu da se preostala pitanja reše putem dijaloga uz posredstvo Evropske unije.
Kako se navodi na društvenoj mreži Iks ambasade Velike Britanije u Srbiji, razgovor je obavljen u sredu, 6. avgusta.
- Lejdi Karen Pirs, specijalna izaslanica za Zapadni Balkan, razgovarala je juče sa predsednikom Vučićem o svojoj zabrinutosti zbog najnovijih tenzija između Srbije i Kosova i potrebi rešavanja preostalih pitanja putem dijaloga uz posredstvo EU - navodi se u objavi.
Dodaje se da su tema razgovora bila i dešavanja u BiH.
- Naglasila je da se Velika Britanija raduje što će dočekati predstavnike Srbije na sastancima Berlinskog procesa u oktobru - dodato je.
Kurir.rs