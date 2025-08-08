Slušaj vest

Sastanak srpskog ministra spoljnih poslova Marka Đurića sa šefom američke diplomatije Markom Rubiom koji je održan u sredu u Vašingtonu, označava novu eru u odnosima Srbije i SAD, gde se naša zemlja posmatra kao ravnopravan i značajan partner Amerike, ali i da su dobri odnosi dve države uslov za jačanje pozicije Srbije i na međunarodnom, ali i na regionalnom nivou smatraju sagovornici Kurira.

Ključni odnosi

Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva objašnjava za Kurir da je susret Marka Đurića i Marka Rubia došao u pravo vreme za Srbiju, dok se više desetina zemalja i njihovih lidera "prosto utrkuju ko će se više približiti američkoj administraciji".

"Očigledno je da Amerika na čelu sa Trampom menja svoju spoljnopolitičku strategiju i agendu i Srbija ima šansu i priliku da postane strateški partner najsnažnije političke, vojne i ekonomske sile na svetu. To je prilika koju Srbija ne sme da propusti i u kontekstu rešavanja geopolitičkih pitanja u našem regionu, a posebno u pogledu zaštite naših interesa na KiM i u Republici Srpskoj", kaže Marinković i napominje da se poslednji susret dva ministra spoljnih poslova desio još 2018. kada su na tim pozicijama bili Ivica Dačić i Reks Tilerson:

"Amerika svakako ima mnogo više interesa za strateško partnerstvo sa Srbijom nego sa drugim zemljama u regionu i to u oblastima: bezbednosti, investicija i energetike. Američke kompanije su jako zainteresovane za nastup na EXPO 2027, a jedna od strateških stvari je saradnja po pitanju kritičnih sirovina i minerala što Srbiju može da dovede u sam vrh američkih prioriteta u ovom delu Evrope. Trampova administracija je pragmatična i mislim da će predsednik Vučić iskoristiti priliku, kao i mnogo puta do sada, da poentira na ekonomskom, ali i na geopolitičkom polju."



Strateški dijalog

Diplomata Živadin Jovanović kazao je za Kurir da je izuzetno bitno da Srbija ima uravnotežene odnose sa svim ključnim činiocima globalnih odnosa u svetu, a da je posebno značajno što Srbija radi na izgradnji i unapređenju dobrih odnosa sa SAD.

Foto: Nebijša Mandić

"Naši odnosi su dugo bili u zastoju zbog dobro poznatih razloga, pogotovo zbog vodeće uloge SAD za vreme administracije Bila Klintona u agresiji NATO pakta iz 1999. godine na Srbiju. U obostranom interesu je da se ti odnosi okrenu i unaprede, i u tom smislu mislim da su ovakvi razgovori u Vašingtonu veoma bitni da bi se taj cilj postigao. Razume se da su dobri odnosi između Srbije i Amerike uslov za jačanje i međunarodne pozicije Srbije. Važno je samo da ti odnosi budu principijelni i zasnovani na uvažavanju obostranih interesa. Važno je da Vašington i SAD razumeju legitimne interese Srbije", zaključio je Jovanović.