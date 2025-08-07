Slušaj vest

U čemu je problem sa slikom Tonina Picule sa kalašnjikovim, u uniformi hrvatskog vojnika?

Za one koji su propustili, da podsetimo: Picula, izvestilac EU za Srbiju, objavio je pre neki dan na mreži X svoju sliku iz vremena kad je ratovao za nezavisnu Hrvatsku.

Uz fotografiju poručio je da je Oluja bila "ključna za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske", i svim građanima (Hrvatske) čestitao "dan pobede i domovinske zahvalnosti".

Ovo je izazvalo talas nezadovoljstva u našoj javnosti, i zahteve da ga Brisel razreši funkcije izvestioca za Srbiju.

Koliko mi u Srbiji zaista imamo razloga da budemo nezadovoljni Toninom Piculom?

Odmah da razjasnimo: to što je ovaj čovek ratovao protiv Srba u Hrvatskoj danas ni po jednom osnovu ne može da ga diskvalifikuje za vršenje javne funkcije ni u Hrvatskoj, ni u EU, niti može da utiče na odnos građana Srbije prema njemu. Picula je Hrvat, i u ratu ‘91. godine mesto mu je bilo u hrvatskoj vojsci, kao što su se tamošnji Srbi borili u srpskoj. Šta bi Srbi, na kraju krajeva, sa Piculom, u svojim redovima?

Naravno, odluka Brisela da baš Hrvata koji je pucao na Srbe (i oni na njega) izabere za osobu koja će pratiti „napredovanje Srbije u procesu pridruživanja EU“ i od čijeg će suda, odnosno izveštaja, taj napredak uveliko zavisiti, pokazala je odsustvo takta i nerazumevanje odnosa na Balkanu.

Ali, ako su do početka avgusta primedbe na račun Piculinog izbora i mogle da se odbacuju kao „predrasude“, on je objavljivanjem svoje ratničke fotografije pokazao da su svi oni koju su osporavali njegovu podobnost za izvestioca EU bili u pravu.

Jer, evo nekoliko nespornih činjenica…

Međunarodni sud pravde je 2015. ocenio da je „Oluja“ bila etničko čišćenje. U toj akciji 2.000 Srba je ubijeno ili nestalo, a oko 220.000 je prognano iz Republike Srpske Krajine.

Kad Tonino Picula, i bilo ko drugi, slavi „Oluju“, on slavi ratni zločin, to je elementarno jasno kao što je jasno koliko je dva i dva.

A takvi ljudi nemaju šta da traže na bilo kojoj javnoj funkciji u demokratskom društvu, pogotovo ne kao sudije i ocenjivači onih koji su bili žrtve zločina. Jednostavnije: Piculu treba opozvati iz Srbije i udaljiti od Srba.

Svojim postom na mreži X da je „Oluja" bila "ključna za oslobađanje okupiranih delova Hrvatske" Picula se nastavlja na sramnu i mračnu politiku kvislinške Pavelićeve NDH, koja je Srbima osporavala pravo života u Hrvatskoj. Picula mora da odgovori demokratskoj evropskoj javnosti kako su sela i gradovi u kojima Srbi žive stotoinama godina „okupirane“ teritorije? Još je 1630. godine Ferdinand II daje Srbima između Save i Drave pravo na lokalnu samoupravu i izbor knezova i sudija! Ili će Picula reći da je Vlaški statut (Statuta Valachorum) falsifikat SANU?

I kakva je to vojnička akcija „oslobađanje“ od Srba, u kojem je Picula učestvovao sa „kalašnjikovim“, ako je proterano 220.000 nejači, staraca, žena i deca?

Mi mu, dakle, ne sporimo pravo da se zbog toga oseća herojem. Cela Hrvatska slavi „Oluju“, to je njeno pravo. Iskoristilli su ga i 1941. da formiraju državu u kojoj je postojao Jasenovac, koriste ga i sada da iz pola miliona grla kliču ustašama.

Pripisuje se Jovanu Dučiću sentenca: „Hrvati su najhrabriji narod na svetu ne zato što se ničega ne boje, nego zato što se ničega ne stide", ali ko god da je njen autor, kazao je istinu.

Mi smo samo duboko ubeđeni da taj i takav Tonino Picula nije sposoban da objektivno sudi o Srbima i Srbiji.

A EU će njegovim opozivom ili zadržavanjem na funkciji izvestioca za Srbiju pokazati koliko joj je do tog izveštaja stvarno stalo.