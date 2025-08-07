Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa tonom svog govora o novim merama za siromašne građane tokom gostovanja na TV Prva.

- Verujem da će narod biti zadovoljan paketom mera koji predstavljamo u septembru - istakao je Vučić u objavi, a šta je predsednik rekao u snimku, poslušajte ispod:

- Samo da kažem ljudima da ćemo mi da čuvamo stabilnost, da čuvamo mir, da nastavimo da radimo, da gledamo kako i na koji način da pripremimo ovaj paket na kojem i te kako radimo i koji mi je strašno važan. Da možemo da pomognemo onima koji žive lošije i od vas i od mene, onima koji imaju mnogo manje plate nego mi, da prema tim ljudima pokažemo pažnju i što se cena tiče, i što se izvršitelja tiče, i što se bankarskih kredita tiče, ali i što se mnogih drugih stvari tiče.

- Izaći ćemo sa tim paketom, kao što sam rekao početkom septembra, ponosan sam na to i verujem da će ljudi biti zadovoljni - poručio je Vučić.

