- Samo da kažem ljudima da ćemo mi da čuvamo stabilnost, da čuvamo mir, da nastavimo da radimo, da gledamo kako i na koji način da pripremimo ovaj paket na kojem i te kako radimo i koji mi je strašno važan. Da možemo da pomognemo onima koji žive lošije i od vas i od mene, onima koji imaju mnogo manje plate nego mi, da prema tim ljudima pokažemo pažnju i što se cena tiče, i što se izvršitelja tiče, i što se bankarskih kredita tiče, ali i što se mnogih drugih stvari tiče.