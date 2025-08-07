- Ispričaću vam jednu priču: Trg u jednom gradu, glavnom, strastveni govornik kritikuje svoje društvo u državi snažne reči, koristi uvrede, ali i pronalazi nedostatke kod onih koji upravljaju zemljom. Ljudi su želeli akciju, a ponukan time strastveni govornik je još jače, još snažnije zahtevao slobodu i počeo da poziva na nasilje uz reči: samo je važno da se oslobodimo ovih i rešićemo svoje probleme, da dočekamo taj dan, ali moramo da koristimo nasilje. Ugledao je jednog starca kojeg je pažljivo gledao. U tom trenutku je taj starac progovorio i rekao mu: kad preuzimaš toliko odgovornosti za sve ove ljude i kad želiš da dođeš na vlast, onda to moraš da radiš mudrošću, strpljenjem i radom da pokažeš koliko si sposoban - počeo je predsednik priču.

- A ne, ne, starče, tvoja generacija nas je upropastila, vi ste nas uništili, mi ćemo sve novo i drugačije. Samo da se ovoga zla oslobodimo.A starac mu je tada rekao: samo je pitanje ko će posle toga da nas oslobodi od tebe. I suština jeste u tome da moramo da čujemo jedni druge, da razgovaramo i da istovremeno na svakom mestu pokažemo poštovanje jedni za druge. Veoma je važno da ljudi zapamte lekciju za koju su mislili da smo joj već naučili. A to je da kada stvari menjamo silom, kada koristimo nasilje, da odlično moramo da znamo da će nam se to uvek loše vratiti u budućnosti.Srbija mora da bude uređena zemlja u kojoj se ne zaboravlja vlast i menja, a u kojoj svako radom, marljivošću, predanošću i posvećenošću osvaja narodno poverenje.