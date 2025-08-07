Slušaj vest

Predsednik Stranke pravde i pomirenja (SPP) Usame Zukorlić izazvao je udes i pobegao s mesta nezgode, gde se vratio tek nakon što je uviđaj završen, saznaje Informer.

Osim toga, Zukorlićevo vozilo, koje je registrovano na SPP, ima registracionu nalepnicu koja je istekla još u februaru 2025. godine.

Zukorlić je upravljao vozilom SPP i zakačio policijsko vozilo danas oko 11:10 časova na raskrsnici ulica Rifata Burdževića i Keja 37 sandžačke u Novom Pazaru, u neposrednoj blizini Islamskog centra i prostorija Stranke pravde i pomirenja (SPP).

Vozilo marke Audi Q7, koje je u vlasništvu SPP, učestvovalo je u nezgodi u kojoj je zakačeno službeno vozilo saobraćajne policije, Škoda Superb. U trenutku nezgode, kako saznajemo, Audijem je upravljao ministar u Vladi Srbije i lider SPP Usame Zukorlić.

Prema dostupnim informacijama, registraciona nalepnica na vozilu Audi Q7 istekla je 14. februara 2025. godine. Incident se dogodio praktično ispred prostorija stranke, a očevici tvrde da je ministar odmah nakon nezgode napustio mesto udesa i povukao se u zgradu stranke, ne sačekavši dolazak nadležnih organa.