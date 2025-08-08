Slušaj vest

Prvi put u proteklih 60 godina u Nišu krajem avgusta neće biti održan festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, Filmski susreti.

Odluku o otkazivanju jednog od najstarijih i najuglednijih filmskih festivala u regionu donelo je Udruženje filmskih glumaca Srbije, koje vodi predsedništvo: Petar Benčina (predsednik) i članovi Olivera Viktorović, Viktor Savić, Jana Milić, Andrijana Oliverić, Marko Janketić i Fuad Tabučić.

Oni su na vanrednoj sednici održanoj 3. jula jednoglasno zaključili da se festival otkaže jer „nije moguće umetnicima i publici garantovati slobodu i bezbednost“.
Glumci su i ovog puta igrali po tuđem scenariju, govorili su tekst koji im je neko napisao. Jer, jasno je da je odluka o otkazivanju festivala politička, blokaderska, deo agende da se Srbija zaustavi.

Navešćemo nekoliko prostih i očiglednih činjenica.

Zaključiti početkom jula da krajem avgusta da neće biti moguće garantovati bezbednost građanima i umetnicima je tendenciozna budalaština, podmetranje i kleveta, bez ikakvog uporišta u stvarnosti.

Samo dan pošto su napred navedeni glumci zaključili se u ovoj zemlji umetnici ne osećaju bezbedno, Bogdan Diklić - poznatiji i veći glumac nego svi oni zajedno – primio je u Somboru nagradu „Specijalni Ernest“ za dosadašnji i budući doprinos filmskoj umetnosti na – pazite ovo! - Somborskom filmskom festivalu, koji niko nije ukinuo.

A dve nedelje pošto je Predsedništvo Udruženja filmskih glumaca zaključilo (je li sastanak održan u bunkeru?) da glumci i festivalska publika neće biti bezbedni, od 19. do 23. jula na Paliću je 32. put održan Festivala evropskog filma – uz učešće desetine glumaca.
I ima još: baš kad je Predsedništvo UFGS otkazalo festival u Nišu, u Sopotu je (od 1. do 5. jula) trajao 53. filmski festival. Jednu od nagrada primio je i Želimir Žilnik, mnogo veći i zaslužniji umetnik od svih ovih glumaca zajedno, i mnogo veći borac za slobodu i pravdu od njih.

Mogao je, jasno je, i niški festival da bude održan. A nije – i ne to ne iz političkih, nego iz politikantskih razloga.

Tek dublja analiza dala bi pouzdaniji i utemeljeniji odgovor zbog čega su se baš glumci – od svih profesija i društvenih slojeva - našli pozvanim da pruže najgorljiviju podršku blokaderima; dok se ona, analiza, ne uradi, mi ćemo njihovo ponašanje tumačiti onim što je najprirodnije, njihovim poslom: imitacijom, oponašanjem stvarnosti. Videla žaba da se konji kuju, pa i ona digla nogu…

Videli glumci blokadere da prosipaju smeće po ulicama, pa i oni rešili da daju doprinos smradu u društvu: zbog osećanja fizičke nesigurnosti ugasili festival!

Jasno je, naravno, da je glumcima za ovu ulogu tekst pisao neko drugi. A taj drugi pokazao je da je spreman da za svoje sebične i kratkoročne ciljeve uništi nešto što je trajalo šest decenija.

Nema razlike između njihovog postupka i onih koji su ‘45. godine sekirama razvaljivali klavire da bi založili vatru u kuhinji. Ali, ovima drugima smo se smejali, a prvi očekuju da ih podržimo!
I kad smo kod prave prirode, primetimo da su blokaderi sa nišlkog Pravnog fakulteta izdali saopštenje u kojem osuđuju državu zbog koje je, navodno, Đoković preneo svoj, privatni, ATP turnir u Atinu. Srbija je sad, kažu, siromašnija!

Kad je niški festival u pitanju, podržavaju ukidanje.
Je li to naša budućnost?

Kulturo, ete gi ti i!

Ne propustitePolitikaSRAMNE OBJAVE BLOKADERA SA PRAVNOG, CELU NOĆ PISALI, PA BRISALI: Raduju se presudi Dodiku, pravdaju Šmita, ljudi ih PROZVALI! "Koliko godina imate braćo? 13?"
milorad dodik.jpg
PolitikaUJEDINILI SU SE JOŠ JEDNOM DA POKAŽU DA SU NELJUDI! Brnabić oštro osudila strašne poruke mržnje upućene Darku Glišiću: Ovo je sada borba za Srbiju!
IMG-20250802-WA0274.jpg
PolitikaLJUDSKO DNO! MOŽE LI NEKO DA PADNE NIŽE OD OVOGA? Skandalozne reči Srđana Dragojevića o Darku Glišiću: "NEKA CRKNE ĐUBRE"
dragojevic.jpg
PolitikaMAŠU I TAPŠU ZLOČINCIMA: Simpatizer srpskih blokadera pozira sa čovekom koji je ubijao i proterivao Srbe (foto)
13212132.jpg