Sa visokim zvaničnikom Stejt departmenta, ministar Đurić je razgovarao o tome da strateški dijalog Srbije i SAD počne veoma brzo, čime bi se odnosi dve zemlje podigli na nivo kakav nije postojao u prethodnim generacijama. Stejt department je saopštio da je postignut dogovor da Srbija i Amerika otpočnu ovaj proces ove godine, kako bi ojačali ekonomske i bezbednosne odnose.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali odnos Srbije i Amerike bili su prof. Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu, Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu i Vladimir Kljajić, politikolog.

Rabrenović je pričao o ovoj istorijskoj šansi da se poboljšaju odnosi Srbije i SAD:

- Kada se govori o ovako krupnom terminu, da se otvara strateški dijalog, to je snažna poruka koja dolazi od našeg ministra spoljnih poslova, ali i Marka Rubija. To su odnosi na visokom nivou i otvaraju čitav niz pitanja. Čuli smo da se govori o konkretnim sektorima, energetici, kulturi, nauci... Najbolje za Srbiju i SAD bi bilo kada se bude postizao taj sporazum, da zaista Amerika preuzme ulogu. Zaista, ovo je nesvakidašnja šansa da vežemo taj naš mali čamac za veliki brod. Amerika je izrasla u snažan stub.

Šahrimanjan Obradović je pričala koliko je teško imati susret sa ovako visokim predstavnicima SAD:

- Sada vidimo koliko je godina potrebno da biste došli na susret sa ovako visokim američkim zvaničnicima.Nadam se da će u budućnosti ovakvi susreti biti češći. Za Srbiju je prioritet jačanje suvereniteta, a izgradnjom modernih institucija dolazimo do jačanja demokratije. SAD mogu sa svojom silom da nam pomognu da Balkan bude stabilan i miran, a da Srbija bude glavni igrač u fokusu Sjedinjenih Američkih Država. Strateški dijalog označava ekonomski rast.

Šahrimanjan je pričala o tome šta Amerika očekuje od nas:

- Treba da razumemo da SAD očekuju neki iskorak za njihove interese. Njihov glavni fokus jeste Ukrajina, a nama fokus treba da bude šta je glavno za SAD i EU. Ukoliko uspemo da ostvarimo nešto preko strateškog dijaloga, onda će pojedine zemlje u našem regionu drugačije da gledaju na Beograd. Moramo da pokažemo zainteresovanost i da želimo da idemo ka tome.

Kljajić je diskutovao o tome šta ide posle ovog važnog sastanka:

- Najveći uspeh naše diplomatije bi bilo kada bi predsedik Amerike došao u Srbiju. Nakon 40 godina smatram da je to pokazatelj zainteresovanosti za neku državu. Ovo može da ide ka tom smeru, vidimo da Trampova administracija ima sluha za srpske interese. Slažem se da Amerika očekuje da se mi orijentišemo.

Kljajić je više govorio o priči da Tramp poseti Srbiju:

- Mislim da je to moguće, ali mora nešto pozadinski da se ugovori, mora nešto da se isporuči, on nije turista koji tek tako negde dolazi, a pogotovo nakon ovih tarifa. To je jasan razlog njihovog nezadovoljstva kada je u pitanju trgovinski balans sa Srbijom.

