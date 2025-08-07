Politika
JOŠ JEDAN ISPAD MILOŠA JOVANOVIĆA Snimljeno sramno ponašanje: Evo kako vređa Vučića (VIDEO)
Slušaj vest
Miloš Jovanović, predsednik Novog DSS snimljen je kako skandira uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića!
Ovo sramno ponašanje Jovanović je demonstrirao na utakmici, gde se jasno moglo čuti kako viče "Vučiću, p*****".
Ovo je samo jedan u nizu ispada Jovanovića, koji 4. marta na sednici Parlamenta poprskao biber sprejem tudnu poslanicu Sonju Ilić Odalović, ali i druge, bacao dimne bombe, a ulaz na gradilište EXPO u Beogradu je blokirao noseći nož za pojasom.
Uporno poziva na blokadu međunarodnog aerodroma u Beogradu što, po mišljenju bezbednosnih stručnjaka spada u teroristički akt.
Reaguj
4