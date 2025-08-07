Slušaj vest

Miloš Jovanović, predsednik Novog DSS snimljen je kako skandira uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

Ovo sramno ponašanje Jovanović je demonstrirao na utakmici, gde se jasno moglo čuti kako viče "Vučiću, p*****".

Miloš Jovanović skandira uvrede protiv Vučića Izvor: Kurir

Ovo je samo jedan u nizu ispada Jovanovića, koji 4. marta na sednici Parlamenta poprskao biber sprejem tudnu poslanicu Sonju Ilić Odalović, ali i druge, bacao dimne bombe, a ulaz na gradilište EXPO u Beogradu je blokirao noseći nož za pojasom.

Uporno poziva na blokadu međunarodnog aerodroma u Beogradu što, po mišljenju bezbednosnih stručnjaka spada u teroristički akt.

Ne propustitePolitika"ZDRAVKO PONOŠ JE ŽALOSNA SOVA, ON UBIJA SVAKU NADU" Novopečeni opozicionar Pavićević udario po kolegama, a Jovanoviću poručio: "Ostani uz mene, to srce želi!"
12.jpg
Politika"TI SI, POPUT BLOKADERA, LAŽNJAK NA KUB" Uroš Piper o predsedniku Novog DSS: Miloše Jovanoviću, veliki fensi vračarski "Srbendo" iz Topolske ulice...
uros-piper.jpg
Politika"NIJE NAS BALAVURDIJA PRIHVATILA NA LISTU" Piper o raspadu sistema u opoziciji: "DSS pregovara sa Nestorovićem, Jovanović se preigrao, pukla priča i sa Đilasom"
djilas.jpg
PolitikaLIDER NOVOG DSS SE PRAVDA, ALI KOME?! Napadaju ga Đilasovi prijatelji, a Jovanović tvrdi: Nisam u sukobu s Đilasom, NJEGOV KUM JE AKTIVIRAN DA ME PLJUJE
798798.jpg