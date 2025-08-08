Politika
VUČIĆ DANAS DOMAĆIN MLADIM SRPSKIM SPORTISTIMA: Učesnici kampa "Srbija te zove" u poseti Predsedništvu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas mlade srpske sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove 2025", saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Prijem na kom je domaćin predsednik Aleksandar Vučić će se održati u 11 časova u Palati Srbija.
Sportski kamp "Srbija te zove 2025" otvoren je 2. avgusta u Beogradu, namenjen deci srpskog porekla iz dijaspore i regiona, uzrasta od 12 do 15 godina.
Ove godine učešće je uzelo više od 400 dece iz Nemačke, Austrije, Francuske, Italije, SAD, Kanade, Australije, Slovenije i zemlja regiona.
Pored sportskih aktivnosti, deca u kampu imaju priliku da pohađaju časove srpskog jezika, ali i da se upoznaju sa bogatom istorijom i turističkim lepotama Beograda.
