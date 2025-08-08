Slušaj vest

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije, oštro je reagovao na nedavnu objavu evropskog poslanika i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule, u kojoj se ovaj na godišnjicu akcije „Oluja“ pohvalio fotografijom iz ratnih 90-ih, u vojnoj uniformi i sa automatskom puškom u rukama.

Jovanov je tom prilikom istakao:

– Da li je izvestilac EP za Srbiju, „Crna mamba“ Tonino Picula, lično učestvovao u konkretnim ratnim zločinima, ili je „samo“ saučestvovao u progonu više od 220.000 Srba sa njihovih ognjišta?

Ovaj komentar dolazi nakon što su u javnost isplivali navodi da je Picula bio deo ozloglašene hrvatske jedinice „Crne mambe“, što dodatno baca senku na njegovu nepristrasnost kao izvestioca za Srbiju.

Foto: Printscreen/X

Jovanov i brojni analitičari ocenjuju da je ovakvo ponašanje evropskog zvaničnika ne samo politički neprihvatljivo, već i duboko uvredljivo za srpske žrtve rata i sve koji veruju u objektivnost institucija Evropske unije.