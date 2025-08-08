Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić oglasila se povodom pisanja medija Dragana Šolaka o novom putu Via Carpathia, ističući da i ovaj put pokazuju krajnje licemerje.

- Najgora vrsta licemera: N1 se, kao, brine koliko će Srbija novca izgubiti ukoliko se tranzit teretnog saobraćaja umesto kroz našu zemlju prebaci na Rumuniju i Bugarsku. Istovremeno podržavaju svaku blokadu Koridora 10 ili bilo kog drugog auto-puta u Srbiji i kritikuju državu zato što je pomerila ljude koji "mirno sede na auto-putu". Podržavaju i promovišu uništavanje Srbije, pa kritikuju druge za štetu. Nepodnošljivo - napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži X.

