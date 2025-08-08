Slušaj vest

Sportski kamp "Srbija te zove 2025" otvoren je 2. avgusta u Beogradu, namenjen deci srpskog porekla iz dijaspore i regiona, uzrasta od 12 do 15 godina. Ove godine učešće je uzelo više od 400 dece iz Nemačke, Austrije, Francuske, Italije, SAD, Kanade, Australije, Slovenije i zemlja regiona.

Predsednika su mališani dočekali aplauzom, nakon čega im se on obratio.

- Prošle godine kada smo bili ovde nije bila ni polovina dece kao što je danas. Moraćemo još veću salu da napravimo. Ova sala koju je Tito napravio, moraćemo još veću. Mnogu decu nismo mogli da prihvatimo ove godine, tako da ćemo napraviti još veću salu. Mnogo sam srećan što vas vidim ovde - rekao je Vučić.

1/11 Vidi galeriju Kamp Srbija te zove 2025 Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

On se zahvalio deci kojima je Srbija na srcu, i posebno je pomenuo mališane sa KiM.

- Jovan Dučić je spevao stihove - Ti si znak na nebu i svetlost u noći. Mi odavde nikada nismo mogli da shvatimo kolika je ljubav naše dijaspore ka Srbiji. Srbija je deco svima nama kosmički svetionik i mirna luka. Dobrodošli, draga deco, kući - rekao je predsednik.

Posebno je pomenuo da ove godine imamo i decu čak iz Bocvane.

- Nadam se da sa trenerima možete da usavršavate svoje sportske veštine. Ali učite se i vrednosima, kako da se prihvati poraz, i kako da se teži ka pobedi. Borite se u sredinama gde živite za to da se vratite u svoju Srbiju. Kako god, naš identitet, gde god da živite, sa vama koji ste posvećeni srpskoj otadžbini, niko nikada ne može da uništi. Vi ste čuvari našeg jezika i običaja - naglasio je Vučić.

Ljubav koju pružate Srbiji će vam biti vraćena na najlepši mogući način, kazao je on.

- Ponosni smo na vas što nam pokazujete koliko ta ljubav može da bude nepresušna! Želim vam da naredna tri dana provedete na najlepši mogući način. A mi ćemo uvek biti ponosni na vas, na vaše roditelje i učitelje. A mi ćemo gledati da što više uradimo za vas - zaključio je on.

Foto: screenshot pink tv

Vasilije Radović iz Crne Gore zahvalio se predsedniku Vučiću.

- Za nas koji dolazimo iz celog sveta ovo je poseban trenutak koji ćemo dugo pamtiti. Ovo je za nas prilika da bolje upoznamo Srbiju, jezik, kulturu. Mi se ovde ne osećamo kao gosti, već kao mladi ljudi svoji na svome, u otažbini Srbiji. Vaša podrška nam mnogo znači, pošto znamo da Srbija misli na nas, gde god živeli - rekao je mali Vasilije.