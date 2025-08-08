Slušaj vest

Poseta ministra spoljnih poslova Marka Đurića Vašingtonu i susret sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom protekao je u izvanrednoj atmosferi.

Ovo je prvi bilateralan susret u Vašingtonu posle čak 18 godina, a Srbija nije imala susret na tako visokom nivou otkako je Donald Tramp postao predsednik u drugom mandatu, pa čak ni u prvom mandatu nije bilo takvih susreta sa Stejt Departmentom kao glavnom spoljopolitičkom službom SAD.

Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Dejan Bulatović, narodni poslanik SNS-a, kao i Srbislav Filipović, politički analitičar.

- Mi prvo moramo da vidimo šta su njihovi geopolitički interesi, jer se oni neće prilagođavati nama, oni su supersila. Ne sumnjam da se ti razgovori već vode na najvišem nivou. Iz svih tih razgovora treba izvući i zaključke kako mi treba da se postavimo, jer vidimo da brojne stvari nisu rešene još iz devedesetih godina - kaže Filipović.

On dodaje da neke ratne rane i dalje bole, a da ih druge strane osvežavaju, pa je za primer naveo Republiku Srpsku, Kosovo i Metohiju, kao i poruke iz Sarajeva i Zagreba.

- Samo iz Slovenije nisam čuo loše poruke. Vreme je da se svi u regionu fokusiramo na napredak, a ne povratak u prošlost. Srbija jeste garancija dejtonskog sporazuma, ali Srbija se jedina bori za celovitu Bosnu i Hercegovinu. Važno je za Srbiju da sa Vašingtonom uspostavi najbolje moguće odnose, čak savezničke - kaže Filipović.

Filipović kaže da je Amerika ključni geopolitički igrač, što možemo primetiti i u njihovim odnosima sa Rusijom, Kinom i Indijom, dodajući da su oni ti koji diktiraju odnose u svetu.

Foto: Kurir Televizija

- Čovek koji misli da slabi uticaj Amerike je ili naivan, ili glup. Odnos Srbije i Amerike je prvi put napravljen da funkcioniše u obostranom interesu. Prvi put su Srbiji najbitniji interesi Srbije, a tako funkcioniše i Amerika poslednjih 50 godina, interesuju je samo njihovi interesi - kaže Bulatović.

Bulatović kaže da nije slučajnost što je sin Donalda Trampa dva puta već posetio Srbiju, pa dodao:

- Kada Amerika šalje takve delegacije i kada su izjave tako snažne od nekih političkih ličnosti, kada vidite poslednji susret i sliku našeg ministra Đurića sa sekretarom Sjedinjenih Američkih Država, jasno je da se nešto veliko priprema - kaže Bulatović.

On dodaje da je Aleksandar Vučić došao na mesto svetskog lidera, jer je čovek koji razgovara sa Putinom, Si Đinpingom, odličnim odnosima sa Amerikom, a ne zapostavlja evropski put države.

