Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju važno da ima vrlo dobre odnose sa SAD i da će se Srbija truditi da ih razvija i unapređuje, iako to nije uvek sasvim jednostavno i dodao da veruje da će uskoro i pitanje američkih carina Srbiji doći na dnevni red u Vašingtonu i da će taj problem biti rešen u narednom periodu.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da li je razgovor ministra spoljnih poslova Marka Đurića u Vašingtonu sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom nova era u odnosima Srbije i SAD, rekao da će Srbija gledati da odnosi sa SAD budu što je moguće bolji.

"Imali smo više razgovora sa američkim zvaničnicima. Poslednji je bio razgovor gospodina Đurića sa sekretarom Rubiom. Za nas je važno da imamo vrlo dobre odnose sa SAD. Trudićemo se da ih razvijamo, trudićemo se da ih unapređujemo, iako to nije uvek sasvim jednostavno, jer mi smo mala zemlja, oni su velesila, oni imaju svoje interese, koji makar po jednom pitanju nisu sa našim interesima usklađeni", naveo je predsednik Vučić nakon prijema mladih sportista učesnika kampa "Srbija te zove 2025".

Dodao je da se razgovara i oko carina i da veruje da ćemo u narednom periodu, pošto, naravno, nismo bili najvažniji zbog malog sveukupnog volumena naše trgovinske razmene, to pitanje doći na dnevni red u Vašingtonu i da ćemo uspeti to pitanje sa carinama da rešimo u narednom periodu.