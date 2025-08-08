- Vi u stvari niste postavili pitanje , već ste želeli da konstatujete kao deo medijske platforme koja učestvuje u rušenju vlasti. Nije pitanje kako će vas neko nazivati, manjina ili većina. U decembru mesecu kada sam shvatio da su demonstracije skupo plaćene spolja. Rekli ste ne, ne, svako ko prihvati Vučićeve izbore je izdajnik, a njega ćemo obesiti na Terazijama. Šest meseci su nas lagali da se ne bave politikom i da neće izbore, blokirali naše puteve i ulice, maltretirali građane, napravili ruglo i svinjce od naših univerziteta, nastavili su sa tim posle i sa šikaniranjem po kućama - naglasio je Vučić.

- Što se tiče izbora, dobro je da su se konačno setili ko je nadležan u ovoj zemlji. Bili su im nadležni svi mogući ambasadori, nadležan im je bio Bartulica i Picula. Dokazalo se da je reč o dvojici istaknutih ustaša, i počinilaca najtežeg etničkog čišćenja na evropskom tlu posle Drugog svetskog rata. To su im heroji, braća, divni ljudi. I to verovali ili ne, baš protiv Srba. Ali njihov predsednik nije zaslužio da dobije ni razgovor, to sam nudio i njima, i šefu blokadera sa Beogradskog univerziteta, i drugima. A onda su se setili da kažu da sam kukavica. Ja nemam problem sa tim. Oni su veoma hrabri, naročito kad napadaju žene, a naročito novinarke koje im se ne dopadaju i čiji im se stav novinarski ne dopada. Oni su zato veoma hrabri. Izbori će biti kada nadležni državni organ bude doneo odluku, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i zakonom. Oni će verovatno da pobede, kažu da su veliki favoriti. Ja im to priznaje, ali ne mogu da mi oduzmu pravo da se sa političkim istomišljenicima, onima koji ne žele da naprave brlog od ove zemlje borim protiv onih koji bi da naprave svinjac i brlog od ove zemlje. Ako pobede, mi ćemo da im čestitamo. Prvo da mi prebrojimo glasove iz kutija, pa ćemo onda pobede da proglašavamo, da ne bude kao što je bilo u Zaječaru i Kosjeriću - naveo je Vučić.