Politika
NAPAD NA NOVINARA JE NAPAD NA SLOBODU: ANS najoštrije osudila sprečavanje reportera Informera da izveštava sa skupa u Ustaničkoj
Asocijacija novinara Srbije najoštrije je osudila sprečavanje reportera TV Informer Vladimira Savića da izveštava sa skupa u Ustaničkoj.
- Napad na novinara je napad na slobodu! ANS oštro osuđuje divljačko sprečavanje reportera TV Informer Vladimira Savića da izveštava sa skupa u Ustaničkoj. Novinari moraju da rade neometano! Psovke, pretnje i nasilje prema novinarima su crvena linija. Tražimo hitnu reakciju nadležnih i kaznu za napadače!
