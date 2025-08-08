Asocijacija novinara Srbije najoštrije je osudila sprečavanje reportera TV Informer Vladimira Savića da izveštava sa skupa u Ustaničkoj.

- Napad na novinara je napad na slobodu! ANS oštro osuđuje divljačko sprečavanje reportera TV Informer Vladimira Savića da izveštava sa skupa u Ustaničkoj. Novinari moraju da rade neometano! Psovke, pretnje i nasilje prema novinarima su crvena linija. Tražimo hitnu reakciju nadležnih i kaznu za napadače!