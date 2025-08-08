Politika
VAŽAN KORAK KA DIJALOGU SA MEDIJSKOM ZAJEDNICOM: Predstavnici ANS prisustvovali sastanku u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija
Asocijacija novinara Srbije (ANS) prisustvovala je današnjem sastanku u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija i pozdravlja ovu inicijativu kao važan korak ka dijalogu sa medijskom zajednicom.
- Pozdravljamo prisustvo Udruženja novinara Srbije (UNS), kao najstarijeg strukovnog udruženja, kao i Udruženja novinara Vojvodine i novih medija, što doprinosi kvalitetu i širini razgovora. Verujemo da će se i ostala udruženja priključiti narednom sastanku u septembru. ANS ostaje posvećena dijalogu i zaštiti novinara i medijskih sloboda.
