Asocijacija novinara Srbije (ANS) prisustvovala je današnjem sastanku u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija i pozdravlja ovu inicijativu kao važan korak ka dijalogu sa medijskom zajednicom.

- Pozdravljamo prisustvo Udruženja novinara Srbije (UNS), kao najstarijeg strukovnog udruženja, kao i Udruženja novinara Vojvodine i novih medija, što doprinosi kvalitetu i širini razgovora. Verujemo da će se i ostala udruženja priključiti narednom sastanku u septembru. ANS ostaje posvećena dijalogu i zaštiti novinara i medijskih sloboda.

