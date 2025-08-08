Slušaj vest

U Osnovnom sudu u Prištini na ročištu protiv Igora Popovića, pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije odobren je sporazum o priznanju krivice postignut između njega i Specijalnog tužilaštva, a ovim sporazumom predložena kazna od šest meseci zatvora zamenjena je kaznom zabrane ulaska na Kosovo u naredne dve godine, kao i novčanom u iznosu od 3.000 evra.

Popović je dobrovoljno priznao krivicu koja mu se stavlja na teret.

Tužiteljka je istakla da je sporazum postignut u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. Tužilaštvo je zahtevalo kaznu od šest meseci zatvora, koja je preinačena u novčanu od 3.000 evra, deportaciju i zabranu ulaska na Kosovo u naredne dve godine.

Advokat Miloš Delević istakao je da ostaju pri sporazumu sa tužilaštvom.

Prema navodima tužilaštva, Popović je namerno podsticao i javno širio mržnju i netrpeljivost između etničkih grupa, 18. jula, oko 12 sati u Orahovcu.

Popović je uhapšen na prelazu Brnjak 18. jula, nakon obeležavanja godišnjice stradnja Srba u Orahovcu, a nakon toga mu je određen pritvor do 30 dana.

Izricanje presude je zakazano za 14 časova.

Ne propustitePolitika"ZA ŠTA IM JE KRIV POPOVIĆ, OSIM ŠTO JE KAO SRBIN I PATRIOTA GOVORIO ISTINU? Mesarović osudila odluku o pritvoru pomoćniku direktora Kancelarije za KiM
Adrijana Mesarović
PolitikaIGOR POPOVIĆ DOSTOJANSTVENO I PODIGNUTE GLAVE DOVEDEN U SUD U PRIŠTINU! Odlučuje se o daljoj meri zbog izjava o žrtvama terorističke OVK
Popovic.jpg
SRBI NA KIMPRIŠTINA OPSTRUIRA I POLITIZUJE PITANJE NESTALIH: Tomanović: Kako objasniti majci gde joj je sin od 17 godina već četvrt veka?
Konferencija, nestali 5.jpg
PolitikaKINA TRAŽI OSLOBAĐANJE IGORA POPOVIĆA: "Bezbednost i zakonska prava i interesi Srba na Kosovu trebalo bi da budu zaštićeni"
igor popovic.jpg