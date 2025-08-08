Slušaj vest

U Osnovnom sudu u Prištini na ročištu protiv Igora Popovića, pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije odobren je sporazum o priznanju krivice postignut između njega i Specijalnog tužilaštva, a ovim sporazumom predložena kazna od šest meseci zatvora zamenjena je kaznom zabrane ulaska na Kosovo u naredne dve godine, kao i novčanom u iznosu od 3.000 evra.

Popović je dobrovoljno priznao krivicu koja mu se stavlja na teret.

Tužiteljka je istakla da je sporazum postignut u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. Tužilaštvo je zahtevalo kaznu od šest meseci zatvora, koja je preinačena u novčanu od 3.000 evra, deportaciju i zabranu ulaska na Kosovo u naredne dve godine.

Advokat Miloš Delević istakao je da ostaju pri sporazumu sa tužilaštvom.

Prema navodima tužilaštva, Popović je namerno podsticao i javno širio mržnju i netrpeljivost između etničkih grupa, 18. jula, oko 12 sati u Orahovcu.

Popović je uhapšen na prelazu Brnjak 18. jula, nakon obeležavanja godišnjice stradnja Srba u Orahovcu, a nakon toga mu je određen pritvor do 30 dana.