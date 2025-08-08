Slušaj vest

Ni četiri dana nakon što je evropski poslanik i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula objavio skandaloznu i pristrasnu fotografiju na kojoj pozira s puškom "kalašnjikov" uz hvalospev o vojnoj akciji "Oluja", od Evropskog parlamenta nema reakcije.

Zvanični Strazbur i Brisel još se nisu oglasili, a i pored velike bure koju je izazvala, Piculina objava i dalje ponosno stoji prva na njegovom nalogu na Iksu.

Bez odgovora

Da li će biti zvanične reakcije ili disciplinskih mera od strane nadležnih institucija Evropskog parlamenta u vezi s ponašanjem gospodina Picule, bilo je jedno od pitanja koje je redakcija Kurira uputila na adresu predsednice Evropskog parlamenta Roberte Mecole.

Šeficu EP upitali smo i da li Evropski parlament namerava da ozbiljno pristupi ovom pitanju i ispita primerenost postupaka izaslanika za Srbiju. Odgovor još nismo dobili.

Reakciju zvaničnih evropskih institucija zatražio je bivši član Evropskog parlamenta, Francuz Žan-Lin Lakapel. On je javno pozvao predsednicu Mecolu i nadležne institucije da se hitno izjasne povodom ovog slučaja:

"Molim vas za odgovor, gospođo predsednice Evropskog parlamenta, u vezi sa skandaloznim ponašanjem izvestioca za Srbiju ToninaPicule, koje još jednom narušava poverenje između srpskog naroda i Evropske unije", poručio je Lakapel u objavi na društvenoj mreži Iks.

Pravo lice

Bivši diplomata Vladislav Jovanović ne očekuje da će Evropski parlament bilo šta uraditi povodom ove objave, jer se, kako ističe, uobičajeno bave politikom vršenja pritiska na nas.

"Mi očekujemo da se on smeni, ili barem izvinjenje, mada ja mislim da se ništa od toga neće sprovesti. Mislim da postoji jedna manjina u Evropskom parlamentu koja stoji na našoj strani i koja osuđuje ovakav potez jednog evroposlanika, mada je to samo manjina. Ono što je eventualno moguće jeste da manjina u parlamentu vrši pritisak zbog ovakvog skandala. Sama činjenica što je Picula to objavio govori dosta toga i o njemu. Pokazao je svoje pravo lice, a pokazuje ga i Evropa dosadašnjim ignorisanjem i izbegavanjem reakcije. Mi pričamo o jednom savezu koji je 1995. podržavao operaciju "Oluja". Evropska unija bi trebalo da uzme primer administracije američkog predsednika Trampa i da radi na poboljšanju odnosa između Srbije i EU", poručio je Jovanović.

