Kako tvrde pojedini pravni stručnjaci i politički analitičari, naša zemlja nalazi se na političkoj i institucionalnoj prekretnici. Dok je pažnja domaće javnosti pretežno usmerena na rezultate unutrašnjih reformi i procese evrointegracija, daleko od očiju građana događaju se promene koje bi na mnogo dubljem nivou mogle da utiču na budućnost Srbije.

Vladan Petrov, profesor na Pravnom fakultetu, za Kurir televiziji je pričao o pitanju reformi pravosuđa:

Petrov za Kurir o političkoj prekretnici Srbije: Evo šta sve spada u ovu reformu! Izvor: Kurir televizija

- Pitanje reforme pravosuđa koje je trebalo da obezbedi veću nezavisnost sudstva, snažnije garancije samostalnosti tužilaštva i svakako pravosuđe koje će biti delotvornije, odgovornije, efikasnije i bliže građanima je jedno od pitanja koje se vrlo često postavljalo i nažalost više puta je bilo pokušaja da se ono na odgovarajući način reši - započeo je Petrov, pa nastavio:

- Jedna od poslednjih katastrofalnih reformi pravosuđa izvršenih 2008. i do 2010. godine sa dobro poznatim opštim izborom sudija i tužilaca, mislim da je ostavila izuzetno negativne posledice po naše pravosuđe.

