Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas mlade srpske sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove 2025".

Nakon gostoprimstva, objavio je video snimak na svom Instagram nalogu.

- Ljubav koju pružate Srbiji, verujem, biće vam vraćena na najlepši način od vaše države, od vaše zemlje, od vaše otadžbine - istakao je Vučić.

Sportski kamp "Srbija te zove 2025" otvoren je 2. avgusta u Beogradu, namenjen je deci srpskog porekla iz dijaspore i regiona, uzrasta od 12 do 15 godina.

Ove godine učešće je uzelo više od 400 dece iz Nemačke, Austrije, Francuske, Italije, SAD, Kanade, Australije, Slovenije i zemlja regiona.

Pored sportskih aktivnosti, deca u kampu imaju priliku da pohađaju časove srpskog jezika, ali i da se upoznaju sa bogatom istorijom i turističkim lepotama Beograda.

