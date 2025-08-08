Slušaj vest

Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igor Popović, koji je nakon izrečene presude deportovan sa Kosova i Metohije, poručio je da ne priznaje nikakvu krivicu za ono što je rekao u Orahovcu i da nema nikakvog sporazuma sa pravosuđem Aljbina Kurtija.

„Upravo sam prešao administrativni prelaz. Iza mene je težak period, ali ništa tezi od onog koji prolaze i ostali Srbi koji su na pravdi Boga utamničeni. Odmah da se razumemo, nikakvog ovde sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem nema, jer ja ne priznajem nikakvu krivicu za ono što sam rekao“, naveo je Popović kojem je Osnovni sud u Prištini danas izrekao kaznu od 3.000 evra i zabranu ulaska dve godine na Kosovo i Metohiju, zbog izjave na parastosu Srbima u Orahovcu sredinom jula.

Ponavlja da ostaje čvrsto pri svemu što je rekao na parastosu u Orahovcu - da su teroristi OVK odgovorni za stradanje velikog broja Srba tog i drugih krajeva Kosova i Metohije.

„Ni u jednom trenutku nisam, niti ću povući svoje reči. Ovaj proces posledica je isključivo pritisaka politički instrumentalizovanog pravosuđa iz Prištine i kao takav nema nikakvu snagu“, jasan je Popović.

O svemu ostalom, dodaje, govoriće narednih dana.

„Hvala svima koji su bili uz mene, mojoj drŽavi Srbiji, Kancelariji za KiM, predsedniku Aleksandru Vučiću, mojoj porodici i mom narodu“, zaključio je Popović.

Popović je uhapšen na prelazu Brnjak 18. jula zbog izjave tokom parastosa stradalim Srbima u Orahovcu. Njemu je zatim određen pritvor od 30 dana.