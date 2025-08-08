Slušaj vest

Lider LDP Čedomir Jovanović objavio je fotografiju danas koja je zabrinula mnoge. 

Naime, političar se oglasio na svom Instagram nalogu i objavio fotografiju sa rukom u gipsu, zbog povrede. 

- Odustaćemo nikad - napisao je ispod fotografije. 

Njega je potom fotografisao prijatelj sa čuvenim glumcem Bogdanom Diklićem, uz reči "Budi kul". 

Podsećamo, Jovanović je operisan nedavno na Ortopedskoj klinici.

- Operasan je zbog pucanja tetive u desnoj šaci. Sve je prošlo u najboljem redu - rekao je tada izvor Informera. 

