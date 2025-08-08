Politika
ČEDA JOVANOVIĆ PONOVO U GIPSU! Političar objavio fotografiju, evo šta je poručio!
Lider LDP Čedomir Jovanović objavio je fotografiju danas koja je zabrinula mnoge.
Naime, političar se oglasio na svom Instagram nalogu i objavio fotografiju sa rukom u gipsu, zbog povrede.
- Odustaćemo nikad - napisao je ispod fotografije.
Njega je potom fotografisao prijatelj sa čuvenim glumcem Bogdanom Diklićem, uz reči "Budi kul".
Podsećamo, Jovanović je operisan nedavno na Ortopedskoj klinici.
- Operasan je zbog pucanja tetive u desnoj šaci. Sve je prošlo u najboljem redu - rekao je tada izvor Informera.
Kurir.rs
