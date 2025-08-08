Slušaj vest

Ministar evropskih integracija Srbije Nemanja Starović, povodom hapšenja srpskih mladića u Severnoj Mitrovici, ukazao je da je „oštra slika policijske okupacije, koja nije viđena bilo gde drugo u modernoj Evropi“.

„Šokantan snimak iz Severne Mitrovice“, napisao je Starović na društvenoj mreži „X“, uz snimak na kojem se vidi kako policajci tzv. Kosova hapse srpskog mladića u Severnoj Mitrovici, nakon koncerta u okviru džez festivala.

Konstatovao je da na KiM danas policija hapsi srpskog mladića zbog zviždanja nelegitimnom albanskom gradonačelniku.

„Oštra slika policijske okupacije, neviđena bilo gde drugo u modernoj Evropi“, ocenio je Starović.

U Severnoj Mitrovici danas posle podne dve osobe srpske nacionalnosti su uhapšene zbog remećenja javnog reda i mira.

Kako je za Kosovo onlajn rekao zamenik komandira policije tzv. Kosova za region sever Veton Eljšani, jedna osoba je kažnjena zbog verbalnog napada i puštena, dok je druga zadržana do 48 sati zbog pretnji.

Do hapšenja je došlo nakon koncerta u okviru džez festivala na šetalištu u Severnoj Mitrovici, čiji su organizatori iz Južne Mitrovice. U lokalima na šetalištu se posle podne okupio i veliki broj Srba, budući da se istovremeno održavaju „Mitrovački dani“, koje organizuju srpski ugostitelji.

U jednom trenutku, pojavio se i gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić, kojeg su građani izviždali.