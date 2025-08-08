Slušaj vest

Od dve osobe srpske nacionalnosti koje su danas posle podne uhapšene u Severnoj Mitrovici, jedna je kažnjena zbog verbalnog napada i puštena, dok je druga zadržana do 48 sati zbog pretnji, izjavio je za Kosovo onlajn zamenik komandira policije tzv. Kosova za region sever Veton Eljšani.

„Danas oko 16 sati na trgu Cara Lazara održana je kulturna manifestacija, Džez festival. Nakon što je koncert završen, oko 18 sati, i organizator počeo sakupljanje muzičke opreme, došlo je do narušavanja javnog reda i mira“, rekao je Eljšani.

Dve osobe su privedene kao osumnjičene, dok će nakon razgovora i konsultacija sa tužiocem biti odlučeno kako dalje.

„Jedna osoba je kažnjena zbog verbalnog napada i ona je puštena, dok je druga, nakon razgovora i pregleda snimaka, pritvorena na 48 sati zbog pretnji“, rekao je Eljšani.

On je podvukao da je situacija u Severnoj Mitrovici mirna.

Inače, u Severnoj Mitrovici danas su održana dva festivala – jedan koji priređuju srpski ugostitelji i drugi čiji su organizatori Albanci iz Južne Mitrovice. Tokom hapšenja u centru je primećen veliki broj specijalaca sa dugim cevima, koji su se zatim povukli, a na ulici ostali samo pripadnici redovne policije.