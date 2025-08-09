Slušaj vest

Narodni poslanik SNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Nebojša Bakarec, osudio je pretnje smriću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, od strane lista "Danas", koji je u vlasništvu Dragana Šolaka.

"Danas" je na svojoj naslovnoj strani objavio monstruoznu ilustraciju predsednika Aleksandra Vučića, raskomadanog u eksploziji bombe, sa odsečenom glavom, na taj način otvoreno prizivajući njegovo ubistvo.

- "Danas" je prikazao predsednika Vučića na naslovnoj strani, raskomadanog u ekspoziji bombe, sa odsečenom glavom. Danas priziva smrt predsedniku Vučiću, priziva bombe i eksplozije. Verovatno im se to činilo prigodno, zbog toga što je upravo u toku akcija razminiranja zaostale nemačke nacističke bombe od pola tone, na gradilištu u Beogradu na vodi. List "Danas" priželjkuje da ta bomba eksplodira, da uništi Beograd na vodi, i usput i predsednika Vučića, po ubilačkom prikazu na naslovnici - naveo je Bakarec i dodao:

- Skaredno smeće kriminalca Šolaka, već godinama targetira i preti smrću predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice, prikazujući ga kao metu za snajper, prikazujući ga obešenog, a evo sada i raskomadanog u eksploziji. Takođe,naslovnica lista "Danas" osim pretnje smrću, predstavlja i pozivanje na terorizam. Možda bi neko tužilaštvo moglo da se probudi i da reaguje na ove divljačke, nehumane, i nezakonite pozive na ubijanje i terorizam lista "Danas".

Screenshot 2025-08-09 094248.png
Foto: Screenshot

WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.28.55_8ca695fd.jpg
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.40.55_9ceb9201.jpg
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.40.40_781c4e54.jpg
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.26.18_cfeb6240.jpg