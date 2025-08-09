Politika
"SMEŠNO JE I GLUPO MISLITI DA BILO KO MOŽE DA POBEDI DRŽAVU" Predsednik se oglasio, ovo je njegova poruka građanima
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros i poslao građanima poruku putem Instagram naloga.
"Smešno je i glupo misliti da bilo ko može da pobedi državu", objavio je predsednik.
Foto: Printscreen/Instagram/avucic
Podsetimo, predsednik je juče primio mlade srpske sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove 2025".
Predsednika su mališani dočekali aplauzom, nakon čega im se on obratio, a šta im je rekao, možete pročitati u našoj odvojenoj vesti.
Reaguj
12