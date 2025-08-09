Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros i poslao građanima poruku putem Instagram naloga.

"Smešno je i glupo misliti da bilo ko može da pobedi državu", objavio je predsednik.

Screenshot 2025-08-09 100132.jpg
Foto: Printscreen/Instagram/avucic

Podsetimo, predsednik je juče primio mlade srpske sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove 2025". 

Predsednika su mališani dočekali aplauzom, nakon čega im se on obratio, a šta im je rekao, možete pročitati u našoj odvojenoj vesti. 

Screenshot 2025-08-09 094248.png
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.28.55_8ca695fd.jpg
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.40.55_9ceb9201.jpg
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.40.40_781c4e54.jpg