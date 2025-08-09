Slušaj vest

Ministarstvo pravde Republike Srbije oglasilo se saopštenjem u kom su istakli da će koristiti sva pravna i politička sredstva da zaštite Igora Popovića.

Saopštenje ministarstva prenosimo u celosti.

Ministarstvo pravde upozorava da nastavak zloupotreba pravosuđa na Kosovu i Metohiji predstavlja teško i organizovano kršenje međunarodnog prava i direktan napad na osnovna ljudska prava i slobode srpskog naroda.

Zbog toga će Republika Srbija koristiti sva pravna i politička sredstva da zaštiti Igora Popovića, i da pred međunarodnom zajednicom razotkrije ovu grubu nepravdu.

Ukazujemo da potpisivanje i korišćenje sporazuma o priznanju krivice u ovakvom slučaju služi isključivo kao alat za dodatnu stigmatizaciju srpskog naroda i jačanje političke kontrole, a ne kao instrument vladavine prava.

Tome u prilog govori i činjenica da je i sam Igor Popović još jednom potvrdio da OVK smatra za terorističku organizaciju, i da je sporazum potpisao pod pritiskom, a ne svojom slobodnom voljom.

Naglašavamo da Sporazum o priznanju krivice Igora Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u pravnom poretku Srbije, kao ni u međunarodnom pravu, zato što ni Srbija ni međunarodno pravo ne priznaju legitimitet institucije koja ga je zaključila. Pored toga, sam sporazum je nevažeći jer je zaključen pod prisilom i u uslovima kršenja osnovnih prava garantovanih Rezolucijom 1244 i UN Poveljom o ljudskim pravima.

Podsećamo da je gospodin Popović lišen slobode zbog javno iznetog stava na komemorativnom skupu povodom godišnjice stradanja Srba u Orahovcu, gde je, koristeći se pravom na slobodu mišljenja i izražavanja, govorio istinu o ratnim zločinima nad srpskim narodom.

Igor Popović je uhapšen samo zato što je jasno i nedvosmisleno rekao da su zločine u Orahovcu i drugim mestima počinili pripadnici tzv. Oslobodilačke vojske Kosova – što je činjenica, a ne uvreda.

Navedeno jasno ukazuje da zbog izrečene istine u Kurtijevom režimu slede lisice, pritvori, pretnja montiranim procesom. Njegovo hapšenje i određivanje pritvora samo zato što je imenovao zločince, pokazuje da Priština nema želje da poštuje osnovna ljudska prava, ne priznaje Sud za zločine OVK, već da je isključivo vođena idejom kršenja svih ljudskih prava i sprovođenjem represije nad Srbima.

Podsećamo da pravosudni organi u Prištini već godinama sprovode selektivne postupke protiv Srba, dok zločini nad srpskim narodom ostaju nekažnjeni.

Zbog svega navedenog, Ministarstvo pravde ponovo poziva međunarodne misije na Kosovu i Metohiji – pre svega EULEX, KFOR i predstavnike Evropske unije – da hitno reaguju, i podseća da su ove misije dužne da štite osnovna ljudska prava i da svojim delovanjem imaju obavezu da sankcionišu ponašanje Prištine zbog kršenja osnovnih ljudskih prava, uključujući pravo na slobodu izražavanja i slobodu političkog mišljenja, a posebno ako je krivica priznata za izražavanje stavova o zločinima OVK.