Vest o moždanom udaru koji je u programu uživo 5. avgusta doživeo ministar za javna ulaganja i visoki funkcioner SNS Darko Glišić, a od koga se trenutno oporavlja u KCS, preplavila je svetske medije od Brazila, preko Grčke, Švajcarske, Makedonije pa sve do Izraela.

Potresni snimak na kom se vidi kako Glišić, tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije "Pink", odjednom ne uspeva da odgovori na pitanje novinara, a vidno mu pada jedna polivina lica, stigao je čak i do Brazila, Kolumbije i drugih zemalja Latinske Amerike.

Mediji širom sveta izveštavaju da Darko Glišić pretrpeo moždani udar

Vest o iznenadnom pogoršanju zdravstvenog stanja predsednika IO SNS objavljena je i na španskim, ali i švajcarskim portalima.

"Džeruzalem Post" opisao je Glišića kao jednog od najvažnijih saradnika predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dok su mediji u Grčkoj, Mađarskoj, Bugarskoj vest prenosili kao "šokantnu".

Većina medija prenosi da se ministar opravlja, ali da je njegovo stanje bilo ozbiljno kao i da je bio životno ugrožen.

Za razliku od srpskih blokadera, delova opozicije i "uticajnih tviteraša" koji su pisali zastrašujuće poruke mržnje i podsmeha u trenutku dok se Glišić borio za život, i radovali se pogoršanju njegovog zdravstvenog stanja, mediji u svetu su iskazivali nadu da će se ministar što pre oporaviti.