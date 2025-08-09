"Najoštrije osuđujem strašne aluzije na smrt predsednika Srbije Aleksandra Vučića objavljene na naslovnoj strani „Danasa“, na kojoj je prikazan raskomadan u ekspoziji bombe i sa odsečenom glavom. Verovatno će oni da se “brane” navodnim umetničkim slobodama, ali ja ih pitam - šta je to umetnički slobodno u prizivanju smrti legalno i legitimno izabranog predsednika države? Šta je etički, profesionalno i moralno u kampanji dehumanizacije koju sprovode zajedno sa svojom novinarskom antisrpskom braćom i sestrama iz ostalih tajkunsko-blokaderskih medija? To nisu mediji već plaćeničko smeće, jer kako drugačije nazvati one koji godinama crtaju mete predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice, prete mu, lažu, prikazuju ga kao obešenog, raskomadanog" napisao je Vučević na mreži "X".