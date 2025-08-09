Slušaj vest

Jutros smo svedočili još jednom sramnom činu onih koji sebe nazivaju "građanskim aktivistima", a zapravo deluju kao organizovana grupa protiv interesa sopstvene države. Na Limanu, u Novom Sadu, grupa blokadera od šest lica, prekrečila je mural sa srpskom trobojkom! Simbol Republike Srbije na tom zidu stajao je godinama.

Blokaderi iz Novog Sada, predvođeni Hanom Ljiljak iz takozvanih "Zborova građana Novog Sada", jutros su najavili da će prekrečiti srpske zastave kojima su ukrašeni zidovi u naselju Liman.

Kako je navedeno u porukama u kojima su pozvali ostale blokadere, biće uklonjeni i "drugi grafiti, prevashodno oni neprimerenog i uvredljivog sadržaja".

Liman: Blokaderi prekrečili zastavu Srbije Izvor: Kurir

Među grafitima tog uvredljivog sadržaja našla se i zastava Srbije!

Kako zastava sopstvene države može biti uvredljiva?! Kako je zastava Srbije neprimerena?!

Zar je moguće da u sopstvenoj zemlji srpska trobojka postaje meta ideološke hajke? Ko su ovi ljudi koji koji su odlučili da je mural s trobojkom uvredljiv?!

1/6 Vidi galeriju Novi Sad: Blokaderi prekrečili zastavu Srbije Foto: Kurir

Nisu oni samo prekrečili mural, oni su direktno pogazili nacionalni identitet, a to je najdirektniji izraz autošovinizma i dokaz njihove lažne borbe za pravdu i njihovog sistema vrednosti!

I što je još strašnije - tu se, na tom muralu nisu zaustavili, već su nastavili širom grada sa istim akcijama, i gde god su naišli na naslikanu zastavu Srbije - prefarbali su je.

Pogledajte u videu njihovu sramnu akciju: