Srbija je u vremenu velikih izazova. Predsednik Aleksandar Vučić u nedelji za nama poslao je jasnu poruku: "Vlast se ne dobija na ulici, već na izborima". U isto vreme, nastale su tenzije i u Republici Srpskoj gde je Miloradu Dodiku oduzet mandat.

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović, a koji su analizirali unutrašnja pitanja Srbije bili su Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost, Perko Matović, politikolog, Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku i Zoran Milivojević, diplomata.

Milivojević je izneo ocenu opšte slike:

- Situacija je složena kako na unutrašnjoj, tako i na spoljnjoj sceni, dinamika ne nedostaje, imamo vruće toplo leto. Što se tiče Srbije, čini mi se da smo ušli u proces koji treba da bude politički, te da se stvari rešavaju na takav način. Deluje kao da ulazimo u tu fazu, i jesen ćemo posvetiti takvim procesima. U regionu dinamika raste, BiH je aktuelna isto kao i Kosovo gde se takođe ulazi u neku predizbornu fazu. Imaćemo vruću jesen u kontinuitetu sa ovim letom.

Milivojević je konkretnije pričao o situaciji Bosne i Hercegovine:

- Suspendovan je Dejton, jer on garantuje mir i stabilnost, ali mi to nemamo. U pravnom smislu, ignorišu se odredbe tog sporazuma. Proizvod toga je pravno nasilje iza kojeg stoji strani faktor. Šmit je stranac, odatle je išla cela priča uz podršku zemalja Kvinte. Odlučnost Nemačke i Britanije je prisutna u pogledu da se reše nerešena pitanja oko Bosne i da se revidira Dejton u korist centralizacije Bosne i Hercegovine na štetu prava i obaveza entiteta. Mimo svega ovoga, suspendovana je i volja srpskog naroda, a volja je osnova svakog sistema. Taj narod je glasao za Dodika kao predsednika, tamo su suspendovane institucije predsednika i parlamenta. Zbog toga imamo krizu, a očigledno pokušavaju da zaokruže celu priču preko ovih presuda.

Matović je izneo analizu budućnosti BiH usled svih ovih događaja:

- Politički simbol vere srpskog naroda, što bi rekao Milutin Garašanin, je kratak, jasan, nedvosmislen i nepromenljiv, a sastoji se od toga da mi hoćemo da budemo Srbi, da smo uvek to i bili i da nikada ne želimo da budemo išta drugo. Ceo naš narod, u RS i na Kosovu rukovodi tom parolom. Na kraju ćemo sigurno pobediti. Ovo što se sada dešava u Bosni je pokušaj desuvenerizacije. Imali smo situacije gde se rezultati ne dopadnu nekom visokom predstavniku, pa on iskoristi ovlašćenja da ih obori. Ako je neko etnički Srbin njima to ne valja, njima ne valja niti jedna partija u ovom trenutku. Ovde nema drugog plana osim desuvenerizacije Republike Srpske.

Obrknežev je istakao probleme sa kojima se susreće Srbija, region, ali i svet:

- Ako govorimo o svim ovim prevarama i obmanama, dakle nekim mutnim radnjama, ovde se sve razbistrilo, ali samo onaj koji ne želi da vidim, on neće videti. Imamo probleme u RS i na Kosovu, a videli smo da su mogli da nastanu i na području Raške oblasti, imamo naše unutrašnje probleme sa ovima koji pište na ulicama. Sa druge strane, dešavaju se geopolitički potresi, a smatram da smo ugrabili dobar momenat, a videćemo šta će doneti rukovanje Trampa i Putina.

Đurić se osvrnuo na situaciju u kojoj se našao Milorad Dodik:

- Dodiku cela presuda ide zbog odluke koju je doneo kao predsednik republike, a ne sudi se njemu kao građaninu. Takođe, imamo jasno kršenje Dejtona i na to Šmit nije reagovao i to svedoči da ne postoji princip očuvanja Dejtona. Kada se Dodiku ograničava mogućnost, a ne pričamo samo o njemu, a kao što smo i pričali, ceo parlament bi trebalo da bude optužen jer su oni doneli zakon koji krši tu odluku visokog predstavnika, a Dodik je samo potvrdio zakon, što je u njegovom ovlašćenju, samo je poštovao demokratsku volju.

