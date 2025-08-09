Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je na prefarbavanje srpske zastave u Novom Sadu, na Limanu, ističući kako im ništa nije sveto.

- Blokaderi su danas na Limanu u Novom Sadu, uništavajući srpsku zastavu, još jednom pokazali svoje pravo lice i ogolili svoje prave namere. Sve što rade je duboko antisrpsko, mrziteljsko i nasilničko, usmereno protiv svoje zemlje i svog naroda. Srpska zastava je svetinja za svakog Srbina i iskrenog patriotu, a ovi zgubidani i separatisti su na nju danas pljunuli - napisao je Vučević na Instagramu.

Lider SNS je dodao da takav bezobrazluk, nepoštovanje i mržnju do sada nismo videli.