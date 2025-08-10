Slušaj vest

"Blokaderi su sami svojim nasiljem, mržnjom, besom, ludilom, fašističkim metodama, odsustvom rodoljublja, klanjanjem svima koji su dokazano protiv Srbije - od Kurtija do Picule, skinuli ružičaste naočare i onima koji su ih kroz njih gledali. Nema više ničega nepoznatog i tajnovitog kad su oni u pitanju. To je sadistička manjina koja maltretira sve oko sebe zato što je nesposobna i nema podršku da ostvari svoje političke ambicije."

Ovako u Intervjuu nedelje za Kurir o poslednjim akcijama blokadera govori Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u parlamentu, ali i u svom prepoznatljivom stilu, otvoreno i direktno, komentariše aktuelna dešavanja u regionu, odgovara na navode da su "naprednjaci i Vučić pali", a razgovor je započeo osvrtom na salve nehumanih i sramotnih komentara o zdravstvenom stanju ministra za javna ulaganja i istaknutog funkcionera SNS Darka Glišića, koji je nedavno doživeo moždani udar.

- Darko Glišić je jedan od najvažnijih ljudi u SNS, vrlo je blizak saradnik predsednika Vučića i predsednika SNS Miloša Vučevića, i njegovo odsustvo će svakako biti veliki izazov za nas. Nadam se da će se Darko što pre potpuno oporaviti i vratiti svojoj porodici i svojoj SNS. Svi ti krajnje neljudski komentari najbolje su govorili o onima koji su ih objavljivali. U pitanju je potpuno odsustvo osnovnog morala i ljudskosti i siguran sam da su pokazivanjem svetu svog pravog, nakaznog lica zgrozili svakoga u našoj zemlji. Oni su time još jednom pokazali na šta bi ličila Srbija koju bi oni vodili. Mi ćemo se svakako boriti za društvo u kome se ljudi ne raduju tuđoj nesreći, nego imaju obzira prema problemima drugih. Da ako ne mogu da pomognu, onda ne odmažu... Svestan sam da ljudi koji su onako brutalno zloupotrebljavali smrt dece u "Ribnikaru" nemaju nikakvih moralnih skrupula, ali kad se suočite sa tim zlom, kad vidite tu mržnju, ne možete da ostanete ravnodušni i da se ne zapitate kakvi sve monstrumi žive oko nas.

Deo opozicije i studenata blokadera uporno ponavlja da su "Vučić i SNS pali", iako gotovo sva relevantna istraživanja pokazuju stabilan rejting vaše stranke i predsednika. Kako tumačite taj jaz između stvarnog stanja i narativa koji se agresivno plasira? I, s obzirom na sve okolnosti, da li je u ovom trenutku Srbija bliže vanrednim izborima ili stabilizaciji političke scene?

Jovanov: Oni žele da budu hvaljeni, voljeni i podržavani i kada to ne zaslužuju Foto: Nemanja Nikolić

- Malo se hrabre na taj način, a malo je to i posledica činjenice da žive u svojim balonima, svom paralelnom univerzumu, u kome nema mesta ni za koga ko bi im rekao da greše ili da nisu u pravu. Oni žele da budu hvaljeni, voljeni i podržavani i kada to ne zaslužuju. Za te potrebe stvorili su svoj svet, u kome je sve lažno. Lažni mediji, lažni veterani, lažni bajkeri, a evo odnedavno i lažni istraživači javnog mnjenja. Ako znamo da jedan od tih "istraživača" sedište ima u taštinom stanu, a da drugi nikada nije pogodio rejting nijedne stranke u svojim istraživanjima, onda vam je jasno koliko je to ozbiljno. Oni valjda misle da tim budalaštinama mogu da kreiraju javno mnjenje, ali to ne ide tako. Pa ne podržavaju ljudi predsednika Vučića i SNS zato što istraživanja daju dobre procente podrške, nego zato što vide rezultate. I postoji još jedan razlog što što rade, a to je što već sada stvaraju lažnu sliku o sopstvenoj popularnosti, kako bi nakon izbora imali osnova da kažu da su pokradeni. Ne dešava se to prvi put i biće jednako produktivno i uspešno kao i do sada.

Predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku oduzet je mandat, najavljen je referendum. Kako vidite razvoj situacije u RS u narednim mesecima i kakve posledice po srpski narod može imati ova odluka Sarajeva? Da li se time direktno ugrožava dejtonska pozicija Srpske?

- Da. Pokušava se poništavanje volje srpskog naroda i gaženje Dejtona i unitarizacija BiH. Mislim da je cilj potpuno gašenje RS ili bar njeno svođenje na formalno postojanje na nivou prazne ljušture bez ikakvog sadržaja. Neko bi mogao da pomisli da je u pitanju samo Milorad Dodik, ali u prošlosti su meta ovakvih napada bili gotovo svi predsednici Srpske, pa je jasno da se radi o nečemu drugom. Pritom, sve se radi brutalno i bez ikakvog obzira, diktatom, zloupotrebom svega i svačega, a srpski narod to nikada neće prihvatiti. Nisu to Srbi prihvatali ni Turcima, ni Austrougarskoj, ni nacistima, ni NDH. Ako ne znaju istoriju, neka je prouče. Mi ćemo biti uz svoj narod i Srpsku, za razliku od blokadera, koji su se pridružili hajci na predsednika Dodika i pokušajima gaženja Srpske i srpskog naroda. I to je bitno da ljudi vide. Da je blokaderska politika da Srbija prema Srbima u regionu treba da se odnosi kao prema strancima.

U Hrvatskoj, nažalost, svedočimo sve otvorenijem i agresivnijem ustaštvu - od pokliča i simbola do poruka o klanju Srba, i to mahom od strane mladih ljudi. I sve to prolazi bez reakcije EU... Kako ocenjujete aktuelna dešavanja u Hrvatskoj?

- Ne samo mladih već sada i dece. Međutim, to je samo posledica odluke hrvatske države da se podizanje novih generacija prepusti Tompsonu. Sve što taj lik radi ima logističku i svaku drugu podršku svih struktura hrvatske države i Katoličke crkve. I ko to ne vidi, ili je naivan, ili ne poznaje dovoljno činjenice. Što se ćutanja EU tiče, ostali su dosledni svom licemerju. Samo je nedostajalo da objave saopštenje kojim pozivaju obe strane na spuštanje tenzija, ili nešto slično, pa da utisak bude potpun. Međutim, i ovo ćutanje govori više od bilo kakvih reči.

O bojkotu Skupštine: Blokaderi su smislili i kako da unište opoziciju Svojevremeno ste rekli da će prva žrtva blokadera biti parlamentarna opozicija - i deluje da se ta vaša ocena u potpunosti obistinila. Kako vidite trenutni položaj parlamentarne opozicije? - Rektor Vladan Đokić je od strane stranaca inaugurisan u lidera opozicije i zato on i ovi oko njega smatraju da oni treba da diktiraju dinamiku, odnose i ko šta radi. Upravo zato su parlamentarnoj opoziciji izbili iz ruku važan adut za bavljenje politikom, a to je parlamentarni status. Đokić i ostali to nemaju, pa pošto do izbora ne mogu ni da ga dobiju, smislili su kako to da otmu i strankama koje imaju poslanike i time ih svedu na svoj vanparlamentarni status i ojačaju svoju poziciju. S druge strane, ovi su ih na svoju štetu poslušali i napustili Skupštinu, jer su se uhvatili u to kolo, hvalili i rektora i blokadere do degutantnosti, i sad je jako teško da iz toga izađu. U svakom slučaju, neka rade šta hoće, ali nikoga ne mogu da zavaraju da među njima postoje razlike, jer suštinskih razlika nema. Što se tiče atmosfere u Skupštini, mislim da smo mi iz SNS najviše oštećeni time što opozicija sednice pretvara u cirkus. Da toga nema, pričali bismo o konkretnoj politici i rezultatima, a politika predsednika Vučića, koju mi podržavamo, rezultate ima.

Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, na dan godišnjice "Oluje" objavio je svoju ratnu fotografiju s puškom - praktično se pohvalivši učešćem u akciji koja je za Srbe simbol progona i tragedije. Kako komentarišete činjenicu da takva osoba obavlja funkciju koja bi trebalo da garantuje objektivnost i evropske vrednosti u procesu EU integracija Srbije?

Jovanov: Picula je samo skinuo maskirnu uniformu i obukao odelo Foto: Beta / Miloš Miškov, screenshot X